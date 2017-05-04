Свежий выпуск
​Спрос на духовность сегодня высок
Валентина Косянюк, главный редактор газеты «Акмолинская правда»

Каждый из них уделяет особое внимание определенным моментам статьи, которую уже сегодня с полным на то основанием мы называем программным стратегическим документом. Но общим является понимание необходимости, важности, своевременности того, что Президент называет модернизацией сознания, и готовность, желание участвовать в этих процессах.

Лидер нации еще раз проя­вил свое особое умение не только улавливать вызовы времени в стадии их возникновения, формирующиеся тенденции мирового развития, но и давать своевременные и адекватные ответы, позволяю­щие казахстанцам извлечь уроки из совсем недавней и современной истории многих стран.

Мы воочию убеждаемся в том, насколько высока у людей потребность в истинных ценностях, не подверженных конъюнктуре и девальвации. И это, как следует из рассужде­ний Президента, тоже закономерно. Материальные, бытовые проблемы, конечно, есть и будут, как, собственно, всегда и всюду. Но они уже не носят такого массового и острого характера, как в период обретения и становления независимости, не выходят на первый план среди потребностей и забот казахстанцев.

Все чаще мы слышим, читаем, пишем: «Работа есть, жилье есть, дети учатся в хороших вузах, живем в мирной стране. Надо, чтобы люди все это понимали, ценили, не гнались за чуждыми нам ценностями, не забывали о том, чему предки учили».

Спрос на истинную духовность очень высок сегодня и будет возрастать по мере развития нашего общества. Более того, здесь связь прямая и обратная. Модернизация сознания, опирающаяся на истинные, высокие, духовные ценнос­ти, – не только и даже не столько следствие развития экономичес­кой, социальной, политической сфер общественной жизни, но их непременное условие, как говорит Президент, «сердцевина» всех модернизационных процессов.

Сегодня мы находимся в начальной стадии изучения подлинно научной, философской статьи Президента. Каждое ее положение нуж­дается в глубоком и тщательном осмыслении. Сделать выводы, допустим, из тезиса «эволюционное развитие как принцип идеологии должно быть одним из ориентиров и на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца» должны, конечно, ученые-гуманитарии, деятельности которых Президент сегодня отводит особую роль.

Перед СМИ, независимо от формы их собственности, электронного или печатного формата, Лидер нации ставит задачу формирования современной медиакультуры. Причем представляется, что Президент соединяет воедино существующие в категорийном поле широкое (все средства медий­ности, включая жи­вопись, архитектуру, музыку) и более узкое (совокупность средств массовой коммуникации и информации) толкования этого понятия. Потому что именно СМИ сегодня призва­ны сохранить, упрочить, а в некоторых случаях возродить интерес к высокому искусству и культуре, мотивировать людей на то, чтобы ответы на актуальные вопросы они искали в великом нас­ледии предков, позитивных примерах достижений современников.

Изучая статью Президента, мы нашли подтверждение тому, как важно, чтобы героя­ми публикаций становились наши современники, жизнь которых интересна, полезна, насыщенна. Они, как правило, патриотичные прагматики, им не до чуждых ценностей, но при этом они открыты миру, знаниям. Материалы на исторические темы, судя по отзывам, всегда получают живой отклик. Мы видим, насколько велик интерес людей к прошлому своей семьи, рода, к истории края, где родились и выросли.

Статья «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» стала для нас мощным стимулом поиска новых форм и методов работы, чтобы, как говорит Президент, за рядом цифр и фактов (без них тоже не обойтись) были видны живые человеческие судьбы. Разные, яркие, драматические и счастливые, из переплетения которых и складывается облик современного Казахстана. Как на основе исторических памятников, которые есть в каждом регионе, складывает­ся в мировом масштабе облик неповторимой, сильной, единой страны.

В статье Президент уделяет большое внимание конкуренто­способности каждого человека, нации в целом. Все это имеет самое непосредственное отношение и к конкуренции в профессиональной сфере, в том числе и в СМИ. Подлинным критерием уровня конкурентоспособности должна быть не погоня за сиюминутной популярностью, а профессионализм, умение, стремясь к новым формам подачи материалов, не забывать о главном – мы служим людям, тому, чтобы жизнь в стране в полной мере использовала «уникальный исторический шанс: через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее».

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