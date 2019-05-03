Спрос на электромобили в Казахстане сократился в 4,4 раза

Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром" информирует о динамике регистрации автотранспортных средств по итогам четырех месяцев 2019 года, передает Kazpravda.kz.    

В течение отчетного периода органами адмполиции поставлено на учет 453 070 автотранспортных средств, что на 15,3% выше аналогичного показателя прошлого года. Из них 425 849 ед. пришлось на вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 14,7% выше показателя годичной давности (371 416 ед.). Вклад первично регистрируемых транспортных средств составил 27 221 ед., что на 25,7% выше аналогичного значения 2018 года.

По итогам апреля 2019 года количество поставленных на учет транспортных средств достигло 129 082 единиц, превысив прошлогодний результат на 19,1%. Из них 120 389 ед. составили перепродажи на вторичном рынке (+18,0% к результатам апреля 2018 года).

По результатам четырех месяцев 2019 года на территории Казахстана было зарегистрировано 5 легковых автомобилей на электрической тяге против 22 проданных годом ранее (снижение в 4,4 раза).

Свыше двух третей (70,6%) транспортных средств, повторно зарегистрированных с начала 2019 года, составила техника в возрасте старше 10 лет. Наибольшую долю заняли транспортные средства старше 20 лет (43,2% или 183 869 ед.), от 11 до 20 лет – 27,4% (116 748 ед.), от 4 до 7 лет – 19,8% (84 353 ед.), от 8 до 10 лет – 5,9% (24 921 ед.), от 1 года до 3 лет – 3,5% (14 966 ед.), в возрасте менее 1 года – 0,2% (992 ед.).

Динамика сделок на автомобильном рынке по-прежнему свидетельствует о тенденции планомерного старения отечественного парка. Так, доля транспортных средств старше 20 лет в перепродажах на вторичном рынке выросла с 39% в январе-апреле 2018 года до 43,2% за отчетный период, а доля транспортных средств в возрасте от 1 до 3 лет – сократилась с 4,6% до 3,5%.

Наибольшее число вторичных регистраций по итогам четырех месяцев 2019 года зафиксировано в Алматинской области (66 819 ед.), г.Алматы (52 121 ед.) и Туркестанской области (41 281 ед.). Жители Алматинской области также зарегистрировали наибольшее количество транспортных средств в возрасте старше 20 лет (39 082 ед., 21,3%). Следом по этому критерию расположились Туркестанская (20 941 ед., 11,4%) и Жамбылская (15 863 ед., 8,6%) области. Наибольшее число транспортных средств моложе одного года повторно зарегистрировано в городе Алматы (292 ед., 29,4%), Атырауской (90 ед., 9,1%) и Актюбинской (71 ед., 7,2%) областях.

