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Спрос на казахстанские услуги и товары на внешних рынках растет – А. Калигазин

Свыше 1,39 млрд дол. США составил объем финансовой и страховой поддержки казахстанского несырьевого экспорта по линии KazakhExport с 2016 года, при этом 30% поддержки приходится на экспорт в Российскую Федерацию. Всего за указанный период поддержку получили 182 казахстанских экспортно-ориентированных предприятия. Об этом сообщил в ходе выступления на деловом форуме «Промышленный диалог Россия-Казахстан», организованном в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2022», председатель правления АО «ЭСК «KazakhExport» Аслан Калигазин.

По его словам, текущая ситуация в регионе сместила акцент по наиболее востребованным инструментам поддержки, применимым на российском рынке.

«В текущих реалиях мы видим растущий спрос на казахстанскую продукцию. По таким сделкам мы готовы применять весь перечень инструментов поддержки. Сегодня набирают популярность такие инструменты как страхование авансового платежа, страхование отсрочки платежа, в том числе для торгового дома казахстанского экспортера в России при реализации товаров конечному покупателю в РФ», - сказал А.Калигазин.

Напомним, что Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России. Мероприятие проходит в г. Екатеринбург с 4 по 7 июля 2022 г. В выставке принимают участие делегаты из 30 стран мира. Казахстан является страной-партнером ИННОПРОМ-2022.

В числе казахстанской делегации Премьер-министр РК Алихан Смаилов, руководитель Канцелярии Премьер-министра Галымжан Койшыбаев, Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, Министр национальной экономики Алибек Куантиров, Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в РФ Ермек Кушербаев, председатель правления национальной экспортной страховой компании АО «KazakhExport» Аслан Калигазин, представители местных акиматов и национальных компаний.

Справка:

АО «ЭСК «KazakhExport» - дочерняя компания АО «НУХ «Байтерек» и подведомственная организация Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Основная задача компании – поддержка казахстанских экспортеров несырьевого сегмента на внешних рынках за счет предоставления страховых финансовых мер поддержки экспорта на всех этапах экспортного цикла.

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