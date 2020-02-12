​Спрос на выпускников вузов глазами НПП «Атамекен»

Президент страны отметил, что «в нашей стране до сих пор не разработана эффективная методика учета баланса трудовых ресурсов. Около 21 тысячи выпускников школ ежегодно не могут поступить в профессиональные и высшие учебные заведения. Эта категория молодых людей пополняет ряды безработных и маргиналов».

Уровень образования играет важную роль в трудоустройстве молодежи и снижении безработицы. Как показывает практика, наличие высшего образования обеспечивает возможность найти хорошую работу со сравнительно высокой заработной платой. Особенно актуально в целях дальнейшего совершенствования системы­ трудоустройства и снижения безработицы молодежи проводить комплексную работу по подготовке кадров с целью формирования у выпускников практического навыка по избранной специальности.

Решение этого вопроса найдено Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» совмест­но с Министерством образования и науки РК и АО «Центр развития трудовых ресурсов». В 2019 году Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» проведена вторая независимая оценка образовательных программ казахстанских вузов.

Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем добился в 2019 году хороших результатов в рейтинге, о чем свидетельствуют показания, опубликованные на официальном сайте Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Так, по образовательной программе «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» наш университет занял 4-е место среди всех вузов. Третье место в рейтинге уверенно заняла образовательная программа по специальнос­ти «землеустройство». Показатели трудоустройства по этим специальностям выше 73%.

По образовательной программе по специальности «профессиональное обучение» Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем находится в верхней строке рейтинга. Налажено тесное сотрудничество кафедры с АО «Западно-Казахстанская корпорация строительных материалов».

Высокий уровень трудоустройства (86%) и рейтинга (9-е место) заняла образовательная программа по специальности «информационные системы». Программа по специальности «автоматизация и управление» заняла 4-е место. Продолжительность поиска работы по этой специальности составила, по данным исследования, 1,4 месяца, уровень трудоустройства – 89,5%.

Образовательная программа по специальности «радиотехника, электроника и телекоммуникации» заняла 8-е место (уровень трудоуст­ройства – 77,9%). Образовательная программа «Автоматизация и управление» в лидирующей позиции – 4-е место в рейтинге.

Преподаватели кафедры постоянно работают над повышением квалификации, о чем свидетельствуют полученные сертификаты. Студенты кафедры постоянно работают над проектами и получают заслуженные места в республиканских конкурсах и соревнованиях. Так, образовательная программа «Экология» заняла в рейтинге 6-е место.

Кафедра экологии проводит экс­курсии, а также выездные лабораторные занятия на предприятиях, с которыми подписаны договоры о сотрудничестве. Кафедра тесно сотрудничает с такими предприятиями, как Западно-Казахстанский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», АО «Уральскагрореммаш», АО «Жайыктеплоэнерго», кондитерская фабрика КAZKON, ТОО «Уралводпроект», департамент экологии по Западно-Казахстанской области.

В вузе успешно работает Центр трудоустройства и инноваций, задачей которого стала работа со студентами по содействию им в карьерном росте по специальности в течение всего срока обучения. Основными задачами центра служат: сотрудничество с городским центром занятости населения по вопросам трудоустройства выпускников, советы по поиску работы, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию, проведение ярмарки вакансий и Дней карьеры, оказание юридических, правовых консультаций для студентов и выпускников, проведение тренингов и мастерских с работодателями и социальными партнерами.

С февраля в вузе начинает свою работу школа программирования React, созданная с целью информационного развития региона. На сегодня подписан меморандум между КазИИТУ и акиматом области по обу­чению языкам программирования, что в будущем позволит выпускникам школы уверенно строить свое будущее и стать конкурентоспособными в любой отрасли.

Такая взаимосвязь вуза с практикой и работодателями – залог успешного трудоустройства будущих специа­листов, а также одна из форм решения вопроса безработицы молодежи.