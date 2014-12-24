Общее количество поданных заявок на покупку акций АО «KEGOC» составило 41 997 штук на общую сумму 16 млрд. 675 млн. 918,6 тыс. тенге, тогда как максимальный объем размещения был определен в размере 13 млрд. 130 млн. тенге. Таким образом, спрос превысил предложение на 27%.
Заявки розничных инвесторов были полностью удовлетворены на общую сумму 9 млрд. 473 млн. тенге, также заявка маркет-мейкера АО «Halyk Finance» удовлетворена полностью на 202 млн. тенге, заявка АО «ЕНПФ» удовлетворена на сумму 3 млрд. 454 млн. тенге. Таким образом, доля розничных инвесторов в общем объеме размещения составила 72,15%, маркет-мейкера 1,54% и АО «ЕНПФ» 26,31%.
Количество заявок от розничных инвесторов, поданных в пределах 14 000 штук акций, составило 41 965 штук, или 99,92% от всех заявок розничных инвесторов, при этом средняя сумма заявки в рамках указанного лимита составила 428,5 тыс. тенге.
Наиболее активными брокерами по объему поданных заявок стали Казпочта – 13 152 заявки на 2,665 млрд. тенге (28,1%), Freedom Finance – 18 787 заявок на 2,428 млрд. тенге (25,6%), BCC Invest – 479 заявок на 1 215 млрд. тенге (12,8%), «Асыл Инвест» – 702 заявки на 771 млн. тенге (8,1%) и Halyk Finance – 7 300 заявок на 639 млн. тенге (6,7%).
Открытие торгов простыми акциями АО «KEGOC» на вторичном рынке KASE состоялось 19 декабря 2014 года.
Напомним, в рамках поручения Президента РК Правительством разработана программа вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Казына» на рынок ценных бумаг. Программа «Народное IPO» предусматривает поэтапный вывод на фондовый рынок акций наиболее крупных и стабильных государственных компаний. Первым на публичное размещение в 2012 году вышло АО «КазТрансОйл». В 2015 году АО «Самрук-Казына» планирует провести IPO компании «Самрук-Энерго», далее – АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НАК «Казатомпром».