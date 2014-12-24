Спрос превысил предложение

Сергей ОСАНОВ
Общее количество поданных заявок на покупку акций АО «KEGOC» составило 41 997 штук на общую сумму 16 млрд. 675 млн. 918,6 тыс. тенге, тогда как максимальный объем размещения был определен в размере 13 млрд. 130 млн. тенге. Таким образом, спрос превысил предложение на 27%.
Заявки розничных инвесторов были полностью удовлетворены на общую сумму 9 млрд. 473 млн. тенге, также заявка маркет-мейкера АО «Halyk Finance» удовлетворена полностью на 202 млн. тенге, заявка АО «ЕНПФ» удовлетворена на сумму 3 млрд. 454 млн. тенге. Таким образом, доля розничных инвесторов в общем объе­ме размещения составила 72,15%, маркет-мейкера 1,54% и АО «ЕНПФ» 26,31%.
Количество заявок от розничных инвесторов, поданных в пределах 14 000 штук акций, составило 41 965 штук, или 99,92% от всех заявок розничных инвесторов, при этом средняя сумма заявки в рамках указанного лимита составила 428,5 тыс. тенге.
Наиболее активными брокерами по объему поданных заявок стали Казпочта – 13 152 заявки на 2,665 млрд. тенге (28,1%), Freedom Finance – 18 787 заявок на 2,428 млрд. тенге (25,6%), BCC Invest – 479 заявок на 1 215 млрд. тенге (12,8%), «Асыл Инвест» – 702 заявки на 771 млн. тенге (8,1%) и Halyk Finance – 7 300 заявок на 639 млн. тенге (6,7%).
Открытие торгов простыми акциями АО «KEGOC» на вторичном рынке KASE состоялось 19 декабря 2014 года.
Напомним, в рамках поручения Президента РК Правительством разработана программа вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций АО «Самрук-Казына» на рынок ценных бумаг. Программа «Народное IPO» предусматривает поэтапный вывод на фондовый рынок акций наиболее крупных и стабильных государственных компаний. Первым на публичное размещение в 2012 году вышло АО «КазТрансОйл». В 2015 году АО «Самрук-Казына» планирует провести IPO компании «Самрук-Энерго», далее – АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «НАК «Казатомпром».

