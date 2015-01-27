Свежий выпуск Спрос рождает предложение Людмила КОРИНА, Уральск

Высокий спрос на этот материал определяется ростом объемов жилищного и дорожного строительства. До сих пор в регионы Западного Казахстана завозили щебень из Актюбинской области, где он производится из горных пород. Транспортные расходы, естественно, сказываются на цене. Технология производства искусственного щебня разработана учеными Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир-хана. Они предложили использовать для этого опоку – легкую, прочную, пористую породу. К слову, опокообразные образования встречаются в природе гораздо чаще. Есть такое месторождение и в Приуралье.

При производстве искусственного щебня сырье дробится на фракции, затем обжигается во вращающейся печи и резко охлаждается. Как показали лабораторные испытания, новый строительный материал по многим параметрам лучше природного. Он вдвое легче, обладает повышенными теплоизоляционными свойствами и к тому же значительно дешевле. А поскольку щебень широко применяется домостроительными комбинатами, при строительстве железных дорог и автотрасс, то выгода получается весьма существенная.

Инновационный проект, аналога которому больше нет нигде, получил поддержку в центре коммерциализации технологий при МОН РК. К его реализации подключился уральский технопарк «Алгоритм», которым проведена работа по административной и юридической поддержке изобретения. Первая партия нового строительного материала составляет 200 тонн. Он пройдет дополнительные испытания. Со сбытом, уверены руководители проекта, проблем не будет, поскольку потребность в щебне растет.

Новшеством заинтересовались инвесторы Латвии. Присутствовавший на испытаниях предприниматель из Риги Висманд Менджокс заявил о том, что после окончания тестирования они намерены участвовать в продвижении искусственного щебня на рынки не только Казахстана, но и дальнего зарубежья.



