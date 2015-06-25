Свежий выпуск Спрос рождает предложение Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

В Казахстане Актюбинский завод хромовых соединений – единственное предприятие, которое специализируется на выпуске хромовой химии. Основная часть его продукции реализуется в ближнее и дальнее зарубежье, поскольку на внутреннем рынке потребителей у завода не так уж много. Поэтому АЗХС является одним из крупных экспортеров в химической отрасли страны. Производственная мощность предприятия составляет 116 тыс. тонн хромовых солей в год. Здесь трудится свыше 2 200 специалистов.

Деятельность предприятия во многом привязана к общей конъюнктуре мирового рынка, и поэтому заводу приходится строить свою работу в условиях жесткой конкуренции. Немалое значение в связи с этим придается налаживанию и укреплению деловых экономических связей с партнерами. Помогают тому и давние, тесные контакты предприятия с российскими коллегами. На АЗХС не скрывают, что со вступлением Казахстана в ЕАЭС это сотрудничество получило новое динамичное развитие. Крупные российские производители поставляют казахстанскому партнеру соответствующие реагенты для выпуска основного товара. Это сложилось исторически и составляет основу тесных деловых взаимоотношений. Скажем, в РК не производят кальцинированную соду, а посему ее поставляют на АЗХС из Башкортостана. Приобретают ее актюбинцы также в Пермской области. Гипохлорид натрия направляет им из Волгограда такой крупный поставщик, как ОАО «Каустик». Выгодно закупать у российских партнеров и серную кислоту, соответствующее высокотехнологичное оборудование.

В свою очередь зарубежные потребители своевременно получают от казахстанского производителя свой заказ. Тем самым в лице АЗХС они имеют надежного экспортера хромовой химии. Объемы производства предприятия соразмерны спросу. Устойчиво завод работал и в минувшем году. Руководство предприятия не снимает с повестки также инвестиционные вливания в обновление производства, чтобы противостоять вызовам времени: быть гибче и конкурентоспособнее, растить собственные высококвалифицированные кадры. В условиях Единого экономического пространства, а также в связи с вступлением Казахстана во Всемирную торговую организацию у предприятия открываются большие перспективы по расширению рынка сбыта и налаживанию новых партнерских связей.



