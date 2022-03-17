По его словам, большая часть сахара в Казахстане перерабатывается из сахара-сырца, который котируется на бирже. Он оценивается в валюте, и поэтому определенные моменты, связанные с подорожанием, возможны.

Серик Жумангарин напомнил, что сахара в стране достаточно, и попросил казахстанцев не скупать его мешками.

"Агентство вышло на сахарные заводы, на оптовиков, где выявили, что запасы держались, не продавались, ожидая повышения цен. Они все будут наказаны", - Серик Жумангарин

Ранее аналитики сообщили, что цены на сахар выросли на 15%. Сильнее всего рост цен на сахар ощутили жители Туркестанской области.