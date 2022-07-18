Спрыгнувший с моста мужчина позвал на помощь полицейских в Костанае

Костанайские полицейские рассказали о спасении мужчины, прыгнувшего с моста, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

17 июля около 21:00 часа на пульт 102 позвонил мужчина и рассказал, что собирается спрыгнуть с моста из-за ссоры с девушкой.

На место происшествия немедленно прибыл автопатруль в составе Арслана Аджабаева и Дархана Тлеубергенова.

«Прибыли на мост и увидели, как молодой человек повис на одной руке на перилах моста. Мы спустились на берег реки, откуда были слышны крики. Увидели молодого человека, который просил о помощи», – рассказал Арслан Аджабаев.

Стражи порядка бросились спасать костанайца. Было понятно, что с моста парня не достать. Поэтому полицейские прыгнули в воду, взяли с собой спасательный круг. Всеми необходимыми средствами для спасения укомплектована каждая патрульная автомашина.

«Мы проплыли к середине моста и поднялись по лестнице из воды, для того чтобы помочь костанайцу. Нам удалось его снять с перил, успокоить. Мы увидели, что у него сломана рука и на голове гематома, которую он получил, когда прыгнул», – поделился событиями того дня Дархан Тлеубергенов.

Полицейским удалось осторожно спустить парня в воду и потом на спасательном круге доставить до берега. К этому времени прибыли медики, которые оказали ему первую помощь.

В пресс-службе отметили, что сотрудники патрульной службы – молодые специалисты, служат в полиции четыре года. Несмотря на ситуацию, напарники не растерялись и предприняли все необходимые меры для спасения человека. Сотрудники будут представлены к поощрению за проявленное в экстремальной ситуации мужество.