Более 20 лет он следил за порядком на улицах Нового Майкудука, знал свой участок и его жителей.

Фото: пресс-служба ДП Карагандинской области

После выхода на пенсию прошло пять лет, но служба, которой он посвятил значительную часть жизни, по-прежнему остается в его сердце. В Караганде подполковник полиции в отставке Карим Калиев вновь переступил порог родного отдела – на этот раз, чтобы поделиться опытом с молодым поколением полицейских, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Караганидинской области.



Когда-то он ежедневно обходил эти улицы, встречался с жителями, раскрывал правонарушения и следил за общественным порядком. Сегодня здесь работают уже другие сотрудники, но профессиональные традиции и преемственность поколений остаются неизменными.





В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» Карим Калиев вместе с участковым инспектором полиции, капитаном полиции Асылжаном Айткали провел рейд на территории Нового Майкудука. Они посетили граждан, состоящих на профилактическом учете, проверили соблюдение установленных ограничений и провели профилактические беседы.



Для ветерана эта встреча с привычным участком стала возможностью не только вспомнить годы службы, но и на практике показать молодому коллеге, насколько важны знание своей территории, постоянный контакт с населением и личная ответственность за правопорядок.





За плечами Карима Калиева – более двух десятилетий службы в органах внутренних дел. Его профессиональные достижения говорят сами за себя: в 2017 году он был признан лучшим участковым инспектором Карагандинской области, а в 2020 году завоевал звание лучшего участкового инспектора страны. Кроме того, он стал первым среди участковых инспекторов, получившим специальное звание подполковника полиции.





– Я прослужил в этом отделе более 20 лет. За это время дважды становился лучшим участковым инспектором – сначала на областном, затем на республиканском уровне. Сегодня особенно приятно вновь пройти по улицам, где прошли годы моей службы. Хочется передать молодым коллегам не только знания, но и практический опыт. Ведь участковый должен знать свою территорию, ее жителей и проблемы людей. Именно в этом заключается суть нашей работы, – поделился Карим Калиев.



Сегодня административный участок, обслуживаемый капитаном полиции Асылжаном Айткали, насчитывает около 19 тысяч жителей. Работа здесь требует постоянного взаимодействия с населением и оперативного реагирования на любые нарушения.

В ходе совместного рейда к административной ответственности привлечены девять человек за распитие алкоголя в общественных местах, пятеро – за нарушение особых требований, установленных судом, еще 12 жителей – за загрязнение общественных мест.



Для молодого участкового такая совместная работа стала не просто очередным рейдом, а возможностью перенять опыт человека, который прошел большой профессиональный путь и добился признания на республиканском уровне.





– Опыт ветеранов, которые долгие годы служили на этой территории, бесценен. Для меня большая честь работать вместе с Каримом Калиевым. Он не только профессионал своего дела, но и пример того, каким должен быть настоящий участковый. Уверен, его советы и практические знания помогут мне в дальнейшей службе, – отметил капитан полиции Асылжан Айткали.



Пять лет вне службы не стерли связь с родным участком. А возвращение ветерана стало еще одним подтверждением того, что настоящий профессионализм не измеряется годами в должности. Он продолжает жить в опыте, поступках и знаниях, которые передаются следующему поколению полицейских.



