«Спутник» видит все

Тем самым предприятие, приступив к обновлению системы GPS, выходит на новый уровень рационального использования автомобилей.

К внедрению новых систем транспортный цех АО «КЭЗ» приступил еще в прошлом году. Среди них – видеорегистраторы, GPS-трекеры и датчики уровня топлива. На очереди – новая система мониторинга движения автотранспорта, работающая через спутник. Преимуществ от новации достаточно много. Например, теперь оператор транспортного цеха в режиме онлайн сможет просматривать маршрут движения, отслеживать скоростной режим, а также расход топлива автотранспорта.

Для работы в таком режиме на базе технологий ­ГЛОНАСС, GPS и GSM сразу на 26 автомобилях установили бортовой контроллер и датчик уровня топлива. По словам начальника транспортного цеха Алексея Борякова, такая система мониторинга уже есть на многих крупных современных предприятиях. Говорить о ее целесообразности и эффективности не приходится. Внедрение современных технологий позволяет очень эффективно бороться с нецелевым использованием автомобилей, пресекать возможные попытки их хищения, повышать дисциплину сотрудников, оптимизировать работу автопарка. Также режим реального времени дает возможность не просто отследить местоположение авто, сохраняя при этом всю историю его перемещения, но и получать отчеты об эксплуа­тации. Кроме этого, появилась возможность контролировать случаи превышения скорости, что в свою очередь еще больше дисциплинирует водителей и обеспечивает безопасность на производстве.

Системы GPS-монито­рин­га автотранспорта позволяют формировать их по различным параметрам: о характере эксплуатации транспортных средств, о местоположении транспортного средства, о пройденном расстоянии (суммарный пробег транспортного средства), о превышениях скорости, об объемах топлива в баке (отображает не только количество топлива, заправленного в бак, но и сливы топлива, если таковые имелись).

В течение следующего месяца система спутникового мониторинга автотранспорта продолжит работать в тестовом режиме. За это время специалисты АО «КЭЗ» выявят необходимые параметры и сведут показатели к единому стандарту. В планах у предприятия – установить эту систему на легковой автотранспорт, а это – около 20 единиц техники.