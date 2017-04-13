Спутник выявит самозахватчиков земельных участков в Казахстане
В Казахстане самозахваченные земельные участки выявят с помощью фотоснимков из космоса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.
Как отмечается, за последние 4 года в Алматинской области выявлено 278 фактов самозахвата земли. Сумма наложенных штрафов составила почти 50 миллионов тенге. Большинство таких случаев зафиксировано в районах, расположенных вокруг Алматы.
"Серьезную тревогу вызывают также факты неосвоения земель и использование участков не по назначению. Чтобы навести порядок в вопросах землепользования, в прошлом году акимам районов было поручено создать рабочие группы, а в Генеральной прокуратуре разработали специальный алгоритм действий при выявлении таких фактов. Но итоги за первый квартал показали, что эта работа ведется активно лишь в четырех районах. В остальных результатов пока нет, а в некоторых до сих пор не созданы рабочие группы", – говорится в информации.
Чтобы определить масштаб проблемы, специалисты намерены изучить фотоснимки со спутника.
"Поставили еще раз им цели для того, чтобы они более ответственно к этому отнеслись. Поэтому этот вопрос сегодня очень актуален, и я думаю, его надо всегда держать на контроле", – сказал заместитель руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель Болтирик Жакупов.