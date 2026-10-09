Спутниковый интернет подключили в Алматинской области

Общество
Айман Аманжолова
корреспондент

Село Жіңішке подключили к спутниковому интернету в рамках реализации национального проекта «Доступный интернет», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития

Фото: gov.kz

Министерство совместно с компанией QMobile подключили отдаленные села к спутниковому интернету OneWeb. 

За прошлый год в селах, где ранее полностью отсутствовали какие-либо виды связи, было организовано более 329 точек общественного Wi-Fi на базе низкоорбитальной спутниковой системы OneWeb. В текущем году за счет дополнительных заявок от акиматов данное число было увеличено до 371 села.

Представители министерства провели инспекционный выезд в село Жіңішке для проверки качества работы сети.

«Спутниковый интернет - альтернатива традиционным видам связи в районах, где отсутствует инфраструктура. Подобные выезды помогают нам наглядно оценить качество соединения и получить подтверждение от жителей, что проект действительно помогает преодолевать цифровое неравенство. Благодаря этому сельчане постоянно остаются на связи, могут получать государственные услуги в электронном формате и пользоваться всеми современными цифровыми сервисами», - заместитель председателя Комитета телекоммуникаций Лазизбек Курбантаев.

«Раньше мы общались только по домашнему телефону. Чтобы созвониться с родными и детьми, приходилось подниматься на вершину вон той горы. Ходили по сопкам, сидели на возвышенностях - вот такая у нас была связь. А теперь всё доступно прямо внутри села.», отметил житель села Жіңішке Дәулетбек Алпысбаев.

Министерство продолжает планомерную работу по подключению новых сел к высокоскоростному интернету.

#Алматы #интернет

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