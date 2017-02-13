Отчет был подробный, вплоть до информации о замене лифтов. Аким рассказал о деятельности в рамках Карты индустриализации. Сегодня продолжается реализация трех проектов на 3,6 млрд тенге, запуск объектов запланирован на 2018 год. В целом же Карта индустриализации Кокшетау включает в себя 18 проектов на 20,5 млрд тенге с созданием 1 307 рабочих мест.

Планомерно решается в городе проблема учреждений дошкольного воспитания. Планируется начать строительство детсада на 280 мест, всего же для детей будет создано порядка 800 мест. Постепенно решается и вопрос перегруженности школ. В частности, в ходе дискуссий в режиме «вопрос – ответ» было предложено возвести пристройку к перегруженной СШ № 1. По словам бывшего директора школы Галины Марченковой, при проект­ной мощности 850 человек здесь сегодня учатся 1 750 детей.

В целом аким области дал положительную оценку работе, проведенной в городе, отметив хорошие показатели в каждой из сфер жизнедеятельности. При этом глава региона обратил внимание на ряд проблемных вопросов. В частности, упомянул предприятия, допустившие снижение показателей, а также неудовлетворительные результаты сдачи ЕНТ в школах (из 39 претендентов на знак «Алтын белгі» только 15 подтвердили знания). Он призвал кокшетаусцев всемерно помочь развитию малого и среднего бизнеса, разгрузить бюджет, развивая ГЧП, и дал ряд конкретных поручений.