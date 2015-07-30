Сработали оперативно

Как рассказал нашей газете председатель правления крупнейшей региональной энергопередающей компании «Алатау жарық компаниясы» Мухит Умбетов, незамедлительно был создан оперативный штаб, организованы 14бригад, оснащенных техникой и необходимым инвентарем. Сразу на место ЧС было отправлено 28 единиц спецтехники. Всего в пострадавшем районе работали свыше 100 энергетиков из всех подразделений АО «АЖК».
Ущерб от селя энергосетям в денежном выражении еще только подсчитывается. Но повреждения и разрушения были значительными.
– В зоне затопления оказались две высоковольтные подстанции Наурызбайского района – в Каменке и КАЗМИСе, а также 190 трансформаторных подстанций, – рассказывает Мухит Абикеевич. – Были повреждены и 9 электрических опор ВЛ 10 кВ. Десять трансформаторных подстанций оказались занесены селевыми выбросами. В результате стихии были аварийно отключены 6 линий электропередачи и еще 6 ЛЭП были отключены для предотвращения угрозы населению. Одномоментно без электричества остались более 6 тыс. жилых домов.
Сейчас электроснабжение потребителей Наурызбайского района Алматы полностью восстановлено.