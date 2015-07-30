Сработали оперативно Свежий выпуск 412 Алевтина ДОНСКИХ, Алматы

Как рассказал нашей газете председатель правления крупнейшей региональной энергопередающей компании «Алатау жарық компаниясы» Мухит Умбетов, незамедлительно был создан оперативный штаб, организованы 14бригад, оснащенных техникой и необходимым инвентарем. Сразу на место ЧС было отправлено 28 единиц спецтехники. Всего в пострадавшем районе работали свыше 100 энергетиков из всех подразделений АО «АЖК».

Ущерб от селя энергосетям в денежном выражении еще только подсчитывается. Но повреждения и разрушения были значительными.

– В зоне затопления оказались две высоковольтные подстанции Наурызбайского района – в Каменке и КАЗМИСе,­ а также 190 трансформаторных подстанций, – рассказывает Мухит Абикеевич. – Были повреждены и 9 электрических опор ВЛ 10 кВ. Десять трансформаторных подстанций оказались занесены селевыми выбросами. В результате стихии были аварийно отключены 6 линий электропередачи и еще 6 ЛЭП были отключены для предотвращения угрозы населению. Одномоментно без электричества остались более 6 тыс. жилых домов.

Сейчас электроснабжение потребителей Наурызбайского района Алматы полностью восстановлено.