​Сражались на равных

Довольно неожиданный результат наши хоккеис­ты показали в первой же игре против довольно сильной команды Швейцарии, которую они обыгра­ли в серии буллитов со счетом 3:2.

Соперники явно не ожидали, что наша команда сделает ставку не только на контратаки, но и на полноценный штурм их ворот. Это их настолько обескуражило, что уже в одной из первых атак они снесли нашего Найджела Доуса у своих ворот и заработали буллит. Однако им повезло: казахстанец, к сожалению, не смог реали­зовать появившуюся возможность.

Швейцарцы первыми открыли счет во встрече – на 15-й минуте Самуэль Вальзер смог переиграть нашу защиту и голкипера. Ответного гола пришлось ждать довольно долго, но зато каким он оказался! Красивейшую шайбу, да еще в меньшинстве, от своей синей линии (!) забил пушечным ударом Роман Савченко. Многие помнят его броски на раскатках: немало он разбил защитного оргстекла во дворце спорта «Казахстан» – даже пришлось накрывать их матами. И вот теперь о казахстанце заговорил весь мир.

Развить успех нацио­нальная сборная Казахстана смогла на 50-й минуте, когда грамотно большинство разыграли Евгений Рымарев и Роман Старченко. Последний и вывел нашу команду вперед – 2:1. Но вскоре удача вновь повернулась лицом к швейцарцам, и Денис Холленштайн не только сравнял счет, но и перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка никому из соперников не дала преиму­щества. Ну а в серии послематчевых буллитов точнее оказались наши земляки – победную шайбу забил Найджел Доус. Мы набрали первые два очка, подарив одно швейцарцам.

Стоит отметить и велико­лепную игру вернувшегося в стан сборной (а заодно и подписавшего контракт с «Барысом») вратаря Виталия Колес­ника, сделавшего в матче со швейцарцами 49 сейвов, а в следующей игре с Россией отразившего 43 броска!

Игра с нашими северными соседями также не оставила равнодушными поклонников хоккея. Казахстан и Россия в воскресенье провели самый результативный поединок чемпионата мира, на двоих забросив 10 шайб.

«Перестрелку» с россияна­ми наши игроки вели вплоть до 44-й минуты. На гол на 6-й минуте Евгения Дадонова на 8-й ответил Дастин Бойд. Далее результативную атаку провел уже казахстанец Роман Старченко, а хозяева мундиаля ответили точной атакой Романа Любимова. Позже голами обменялись Сергей Мозякин и обманувший защиту россиян и вратаря Евгений Рымарев.

Под занавес второго периода «красная машина» вырвалась вперед благодаря усилиям Антона Белова, но в начале третьей двадцатиминутки наш Максим Семенов вновь сравнял счет – 4:4. А вот дальше сборной Казахстана не повезло. На 44-й минуте Антон Белов вывел Россию вперед, а на 49-й Роман Любимов установил окончательный счет во встрече – 6:4 в пользу постоянного участника хоккейного мундиаля. Однако нам не в чем упрекнуть свою сборную.

Сегодня казахстанцы встретятся с неуступчивыми норвежцами.