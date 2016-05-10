Свежий выпуск

​Сражались на равных

Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Довольно неожиданный результат наши хоккеис­ты показали в первой же игре против довольно сильной команды Швейцарии, которую они обыгра­ли в серии буллитов со счетом 3:2.

Соперники явно не ожидали, что наша команда сделает ставку не только на контратаки, но и на полноценный штурм их ворот. Это их настолько обескуражило, что уже в одной из первых атак они снесли нашего Найджела Доуса у своих ворот и заработали буллит. Однако им повезло: казахстанец, к сожалению, не смог реали­зовать появившуюся возможность.

Швейцарцы первыми открыли счет во встрече – на 15-й минуте Самуэль Вальзер смог переиграть нашу защиту и голкипера. Ответного гола пришлось ждать довольно долго, но зато каким он оказался! Красивейшую шайбу, да еще в меньшинстве, от своей синей линии (!) забил пушечным ударом Роман Савченко. Многие помнят его броски на раскатках: немало он разбил защитного оргстекла во дворце спорта «Казахстан» – даже пришлось накрывать их матами. И вот теперь о казахстанце заговорил весь мир.

Развить успех нацио­нальная сборная Казахстана смогла на 50-й минуте, когда грамотно большинство разыграли Евгений Рымарев и Роман Старченко. Последний и вывел нашу команду вперед – 2:1. Но вскоре удача вновь повернулась лицом к швейцарцам, и Денис Холленштайн не только сравнял счет, но и перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка никому из соперников не дала преиму­щества. Ну а в серии послематчевых буллитов точнее оказались наши земляки – победную шайбу забил Найджел Доус. Мы набрали первые два очка, подарив одно швейцарцам.

Стоит отметить и велико­лепную игру вернувшегося в стан сборной (а заодно и подписавшего контракт с «Барысом») вратаря Виталия Колес­ника, сделавшего в матче со швейцарцами 49 сейвов, а в следующей игре с Россией отразившего 43 броска!

Игра с нашими северными соседями также не оставила равнодушными поклонников хоккея. Казахстан и Россия в воскресенье провели самый результативный поединок чемпионата мира, на двоих забросив 10 шайб.

«Перестрелку» с россияна­ми наши игроки вели вплоть до 44-й минуты. На гол на 6-й минуте Евгения Дадонова на 8-й ответил Дастин Бойд. Далее результативную атаку провел уже казахстанец Роман Старченко, а хозяева мундиаля ответили точной атакой Романа Любимова. Позже голами обменялись Сергей Мозякин и обманувший защиту россиян и вратаря Евгений Рымарев.

Под занавес второго периода «красная машина» вырвалась вперед благодаря усилиям Антона Белова, но в начале третьей двадцатиминутки наш Максим Семенов вновь сравнял счет – 4:4. А вот дальше сборной Казахстана не повезло. На 44-й минуте Антон Белов вывел Россию вперед, а на 49-й Роман Любимов установил окончательный счет во встрече – 6:4 в пользу постоянного участника хоккейного мундиаля. Однако нам не в чем упрекнуть свою сборную.

Сегодня казахстанцы встретятся с неуступчивыми норвежцами.

Популярное

Все
Владельцы маркетплейсов обогащаются с помощью «грандиозных скидок»
Этот случай – урок для любителей заработать себе имидж «интернет-борца за справедливость»
Политическую культуру надо культивировать
О пособиях, пенсии, ПМСП
Лакросс-гол от Петухова
Осторожность решает многое
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
​​​​​​​Чем больше наблюдателей, тем лучше
​​​​​​​На страже прав и свобод
Практическая реализация конституционной реформы
Оклеветанный, но не сломленный
Жадность или бедность?
Каким бы ни был технологичным и просвещенным современный мир, без земли человек – ничто
Почувствовали ли жители Карагандинской области, что республиканские трассы стали комфортнее и безопаснее?
К чему ведет нерациональное использование земель, в интервью «Казахстанской правде» рассказала председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова
​​​​​​​Ворота в крепость
​​​​​​​Закон возврата
Удачной охоты!
​​​​​​​Сыграем вместе
​​​​​​​Неразменная монета
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Казахстан подписал Соглашение о реализации проектов по производству "зеленого" водорода
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Стали известны новые данные о пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Сыграем вместе
Свежий выпуск
​​​​​​​Музыку и милосердие не отменить
Свежий выпуск
​​​​​​​Ворота в крепость
Свежий выпуск
О пособиях, пенсии, ПМСП

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]