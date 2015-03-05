Сражаются ватерполисты Свежий выпуск 742 Юрий МАКАРОВ

В первом матче шестого тура «Айша-Биби»­ с разницей в один мяч (11:12) проиграла соперницам из ханты-мансийской «Югры». Голы в нашей команде забили Замира Мырзабекова (4), Айжан Акылбаева и Анастасия Миршина (по 2), Анна Турова, Оксана Сайчук и Асем Мусарова. На следующий день спортсменки Казахстана обыграли московский клуб СКИФ – 8:7. Четыре мяча записала в свой актив Оксана Сайчук.

С разницей в один мяч на старте шестого тура уступили и ватерполисты «Астаны», встречавшиеся с соседями по турнирной таблице – командой «Динамо» (Астрахань). Пос­ле трех периодов подопечные главного тренера «Астаны» Сергея Дроздова вели с достаточно комфортным счетом 8:5, но в заключительном отрезке матча словно провалились, пропустив четыре безответных мяча. В итоге – 8:9.

«Астана» по-прежнему занимает место в лидирующей группе из шести команд и сохраняет шанс на выход в решающую стадию розыгрыша медалей.

За явным преимуществом

Молодежная сборная Казахстана по греко-римской борьбе с блеском выступила на международном турнире «Австрия Оупен». Эти соревнования проходили в городе Гетцисе и собрали 11 команд.

Наши земляки выиграли 1-е место в неофициальном зачете, завоевав четыре высшие награды. Золотые медали получили Дастан Зарлыханов (весовая категория до 55 кг), Дамир Зарлыханов (60 кг), Рахман Шахарбек (66 кг) и Тамирлан Шадукаев (74 кг). В копилке сборной Казахстана также четыре серебряные медали, полученные Ринатом Балташевым (50 кг), Мирасом Рахметоллаевым (55 кг), Танирбергеном Наурызбаевым (60 кг) и Саркисом Пшеничниковым (96 кг).

С хорошим запасом

В столице Малайзии стартовал турнир WTA с призовым фондом в 226 750 долларов.

BMW Malaysian Open собрал неплохой состав участниц. В первом круге теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева с хорошим запасом обыграла хозяйку корта Джаварию Нурдин – 6:2, 6:1. Вчера во втором раунде Юлия встречалась с россиянкой Елизаветой Куличковой, которая на старте нанесла поражение Бояне Йованович из Сербии, – 6:3, 6:3.

Перед турниром в рейтинге Женской теннисной ассоциации Путинцева занимала 110-ю строчку, Куличкова – 171-ю. Завершится BMW Malaysian Open 8 марта.

На старте сезона

Официально новый футбольный сезон в Казахстане стартовал 1 марта, когда в Астане был сыгран матч за Суперкубок РК. И теперь болельщики ожидают начало чемпионата страны.

7 марта в шести городах будут проведены игры первого тура в Премьер-лиге. На зеленые поля в ближайшую субботу выйдут «Астана» – «Окжетпес» (Кокшетау), «Кайрат» (Алматы) – «Тобол» (Костанай), «Актобе» – «Атырау», «Ордабасы» (Шымкент) – «Иртыш» (Павлодар), «Тараз» – «Шахтер» (Караганда), «Кайсар» (Кызылорда) – «Жетысу» (Талдыкорган).

Команды Первой лиги начнут игры позже: сначала – в первом этапе розыгрыша Кубка страны (29 марта), а затем и в первенстве Казахстана (4 апреля). Борьбу за выход в Премьер-лигу поведут «Спартак» (Семей), «Экибастуз», ЦСКА (Алматы), «Махтаарал» (Южно-Казахстанская обл.), «Лашын» (Каратау), «Кыран» (Шымкент), «Кызыл-Жар» (Петропавловск), «Каспий» (Актау), «Восток» (Усть-Каменогорск), «Булат АМТ» (Темиртау), «Байтерек» (Астана), «Байконур» (Кызыл­орда) и «Акжайык» (Уральск).



