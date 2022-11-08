​​​​​​​Сражение за жизнь

В распоряжении военных врачей всего лишь минуты, а иногда и того меньше.

Любимый «дохтур»

В Главном военном клиническом госпитале Министерства обороны Казахстана – головной клинике среди военных медучреждений страны – особый порядок работы. Это доведенный до автоматизма ритм с завидной военной точностью и дисциплинированностью. Здесь каждый занят своей конкретной задачей, а кто-то, как, например, замес­титель начальника госпиталя по научно-хирургической работе, ведущий хирург, полковник медицинской службы Аскар Маруфов, выполняет несколько функций одновременно.

Он профессионал широкого профиля. Как говорит начальство, настоящая находка не только для многопрофильной лечебной организации, но и для всей системы военной медицинской службы. Тому, кто однажды взял на себя высокие обязательства и принял присягу, сложно изменить судьбу. Вот и Аскар Маруфов 26 лет преданно служит выбранному делу – спасает людей. На другом поприще он себя и не представляет.

Аскар Яхъеханович – из динас­тии врачей: отец – военный хирург, мама – терапевт, посвятил жизнь военной медицине и его брат. А что касается самого Аскара Маруфова, то он даже был участником боевых действий на территории других государств. В 2020 году в составе сводного медицинского отряда специального назначения наш герой оказывал медицинскую помощь местному населению, пострадавшему от взрыва в порту Бейрута (Ливан). А ранее вместе с другими военнослужащими отряда спецназначения «Казбат» был в Ираке.

В военно-полевых условиях ситуации, как признается доктор, были разные. Но один случай запомнится на всю жизнь, причем не только врачу, но и его пациенту.

Тогда на операционный стол хирургу положили семилетнюю девочку. Огнестрельное ранение. Большая кровопотеря. Требовалось срочное переливание, но не было необходимых запасов. Время шло на секунды. Что делать? Казахстанский медик сам стал донором для малышки, несмотря на огромный риск. С тех пор отец юной пациентки называет дочь «моя казашка», а среди местного населения за хирургом закрепился позывной «Любимый наш дохтур».

– Что самое главное в военной медицине? Смекалка. Нет времени на раздумья. Порой важные решения приходится принимать за минуты, секунды. В госпитале обычно перед каждой операцией смотрю медицинскую литературу, поскольку даже самая стандартная операция может отличаться от аналогичной ввиду особенностей отдельно взятого организма. Как правило, не бывает двух абсолютно одинаковых случаев. Однако в полевых условиях все энциклопедии и источники знаний – в голове, так как ни Интернета, ни книг под рукой попросту нет, – говорит Аскар Маруфов.

В день ведущий хирург проводит по три-четыре операции. Все зависит от количества экст­ренно поступивших. Кстати, о последних. Наперекор сложившимся стереотипам скажем, что в Главном военном клиническом госпитале Минобороны РК оказывают высокоспециализированную помощь не только военнослужащим (солдатам-срочникам, служащим по контракту, офицерам), но и гражданским. Стацио­нарное обследование, лечение и медицинскую реабилитацию казахстанцы могут получить в рамках ГОБМП и ОСМС.

– Наш госпиталь изначально был развернут на базе бывшей столичной больницы скорой медицинской помощи, но в 2012 году передислоцирован в здание городской больницы № 1, – говорит начальник госпиталя полковник медицинской службы Габиден Айдаров. – У нас хирургический профиль на 150 койко-мест и терапевтический на 100 мест.

Есть в госпитале и диагностическое отделение, своя лаборатория. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием. Но особый интерес вызывает интерьер операционных блоков. Здесь проводятся челюстно-лицевые, оториноларингологические, травматологические, урологические, гинекологические, офтальмологические, хирургические вмешательства. Каждый из блоков выполнен в определенной цветовой гамме: оранжевой, зеленой, алой. При этом на стены нанесено специальное покрытие с ионами серебра, за счет чего происходит обеззараживание помещения за определенный промежуток времени. Такая технология позволяет отказаться от бактерицидных ламп и рециркуляторов.

– В современной медицине самым эффективным и безопасным трендом являются лазерные хирургические технологии. Мы развиваем две отрасли современной хирургии. Это лазерная флебология и лазерная проктология. С июля 2022 года у нас внедрена инновационная для Вооруженных сил Казахстана методика эндовазальной лазерной абляции варикознорасширенных вен нижних конечностей. На сегодняшний день мы провели восемь операций, половина из которых – в рамках обязательного социального медицинского страхования. Если раньше, при традиционных способах хирургического вмешательства, на реа­билитацию уходило двое суток, то теперь – примерно один час. К тому же при лазерной абляции не требуется назначения наркотических анальгетиков, – отмечает глава госпиталя.

Со временем инновационную методику лазерной абляции намерены внедрить в нейрохирургии, проктологии, дерматокосметологии и так далее.

Теория VS практика

В момент нашего визита в Главном военном клиническом госпитале было по-особенному тихо: пациенты после процедур разошлись по палатам, персонал – по кабинетам. А вот два года назад, в период пандемии, о такой тишине и спокойствии врачи могли только мечтать.

Тогда в одном из зданий медицинского учреждения был развернут инфекционный стационар, куда поступали не только военные, но и гражданские лица. Медики работали на износ, забыв о семьях и близких. К сожалению, как и в любой другой больнице, не обходилось без летальных случаев. Однако, к счастью, положительных исходов было куда больше.

То сражение с коварным COVID специалисты называют знаковым, а каждое дежурство – бое­вым. Ведь на кону были жизни людей.

– В обычные дни ритм работы наших сотрудников круглосуточный, они заступают в наряды, но нередко их вызывают и по тревоге в любое время суток – все как в армии, только мы еще должны вырвать пациента из цепких лап безжалостных болезней, – говорит первый замес­титель начальника госпиталя по медицинской части, полковник Аман Молдашев. – В период пандемии они выполняли те же самые задачи, только в более усиленном режиме.

На сегодняшний день Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны РК является клинической базой для десяти кафедр НАО «Медицинский университет Астана». В учреждении работают два доктора и два кандидата медицинских наук.

«Мозг» медицины

Говоря об истории становления и развития военной медицины в Казахстане, нужно отметить, что предпосылкой для этого в свое время стало создание воен­но-медицинского управления Генерального штаба Вооруженных сил РК.

– Сегодня для организации и оказания военно-медицинской помощи, проведения медицинских осмотров, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, снабжения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, для проведения экспертизы в облас­ти здравоохранения, а также научно-методических разработок и обучения по военной медицине в стране создана сеть военно-лечебных учреждений, – говорит начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК, полковник медицинской службы Тимур Ошакбаев. – Это госпитали, лазареты, поликлиники, имеется Центральная военно-врачебная комиссия, Центр военной медицины, база хранения медицинского имущества и техники, санитарно-эпидемиологические учреждения с филиалами, а также медицинские подразделения воинских частей и учреждений (медицинские роты, пункты, взводы, отделения).

Часть военных госпиталей и лазаретов независимому Казах­стану­ досталась по наследству от Советского Союза, но есть и вновь сформированные – главный гос­питаль, главная поликлиника в Астане и военный госпиталь в Актобе.

– Ежегодно в военных лечебных учреждениях проходят стационарное лечение более 20 тысяч пациентов, при чем это как военнослужащие, так и члены их семей, военные пенсионеры, гражданский персонал Вооруженных сил Республики Казахстан, а также граждане страны, которые как основные потребители услуг считают, что военно-медицинские учреждения и их специалисты выдерживают конкуренцию на рынке медицинских услуг, – отмечает спикер.

Общая укомплектованность Вооруженных сил офицерами медицинской службы составляет более 70%. В нашей стране военно-медицинских специалистов готовят в Военном институте Сил воздушной обороны в Актобе по договору с Западно-Казахстанским медицинским университетом. Курсанты военно-учебного заведения проходят подготовку по программе бакалавриата с последующим обучением в интернатуре.

– Основные трудности вызывает срок подготовки квалифицированных специалистов. В отличие от офицеров общевойскового звена на подготовку военных медиков затрачивается гораз­до больше времени. К примеру, окончив любое военно-учебное заведение за четыре года, офицер готов встать в строй и выполнять должностные обязанности. А специалист в области военной медицины после бакалавриата в обязательном порядке должен окончить интернатуру и резидентуру, а это как минимум восемь лет. Только после этого он становится профессионалом в своем деле, – добавляет начальник Главного военно-медицинского управления ВС РК.

Отметим, что за годы суверенитета нашей страны огромное количество военных врачей проя­вили неподдельный патриотизм, безграничную преданность свое­му делу, профессионализм и повлияли на формирование облика современной военной медицины. С первых моментов становления военной медицины они внесли свой вклад в ее развитие, подготовку и воспитание будущих специалистов в соответствии с современными требованиями. Это генерал-майор медицинской службы Нурмагамбетов Т. С., полковники медицинской службы Идрисов Н. Г., Окапов Н. К., Нурсултанов С. К., Уразалин А. С., Сарсенбаев С. Е., Хандуев А. Ц., Тютюев А. Е., Ерекешев С. В., Мекебеков М. З., Кириенко Г. В., Новопашенный Л. В., Утеев А., Таласбаев Е. Т., Ошакбаев Т. Ж. и многие другие.

Надеемся, что со временем этот большой список пополнится именами и сегодняшних молодых воен­ных врачей, которые, несмот­ря на все трудности, стоят на страже здоровья казахстанцев.