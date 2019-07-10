​Сразили красотой и самобытностью

Продюсеры надеются, что кинолента, рассказывающая о нескольких регионах нашей страны, о столице, станет визитной карточкой Казахстана в Голливуде. Об этом они сообщили на брифинге в региональной службе коммуникаций.

Для знакомства с Мангистауской областью в регионе побывали представители крупных голливудских студий: Discovery, NBCUniversal, Global Film Solutions, Lionsgate, а также Warner Horison.

Как рассказал руководитель отдела проката и показа Государственного центра поддержки национального кино Айдархан Адильбаев, в рамках XV Международного кинофестиваля «Евразия» делегация приехала в Нур-Султан. Два дня гости провели и в Алматы, где могли лицезреть красоты Чарынского каньона.

Айдархан Адильбаев напомнил, что 3 января текущего года был подписан Закон «О кинематографии», который создает все условия для работы иностранных съемочных групп в РК. Теперь, по его словам, интерес иностранных кинокомпаний к нашей стране возрос.

– Продюсеры из США, Новой Зеландии, Великобритании находятся здесь, чтобы своими глазами увидеть красоту и уникальность Казахстана, прикоснуться к национальному колориту, – отметил Айдархан Адильбаев. – К сожалению, у многих из них нет полного представления о нашей стране. Поэтому данная поездка ознакомительная – для продвижения дальнейшего сотрудничества. Когда встал вопрос о том, что презентовать, мы решили сыграть на контрастах: познакомить с динамично развивающейся столицей, продемонстрировать Алматы с его природой и, конечно, показать Мангистаус­кую область, где Каспийское море встречается с бескрайними казахскими степями.

В ходе двухдневной поездки зарубежные продюсеры ознакомились с рядом знаковых для края мест, в числе которых гора Шеркала, знаменитая Долина шаровых конкреций, а также новая достопримечательность – Скальная тропа, расположенная на мысе Меловом. Также гости совершили морскую прогулку по Каспию.

Природные достопримечательности региона весьма заинтересовали представителей телеканала Discovery и его старшего вице-президента Джорджину Суртис. Продюсер из США Ричард Смоткин рассказал, что его первая поездка в Казахстан оставила немало положительных эмоций. Он признался, что поражен красотой и самобытностью страны.

Сказочным называла Мангис­тау киноактриса и продюсер из Великобритании Симона Роман. По ее мнению, восхитительная природа сочетается здесь с особой магией сакральных мест.

Члены делегации сошлись во мнении: Мангистау, равно как другие регионы нашей страны, непременно стоит показать всему миру. В Государственном центре поддержки национального кино также надеются, что ленты о Казахстане станут интересны самому широкому кругу зрителей.