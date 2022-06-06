Сразу 13 хоккеистов покинули "Барыс"

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги появилась таблица переходов игроков казахстанского "Барыса", составленная по данным электронной базы Центрального информационного бюро КХЛ, сообщает Kazpravda.kz.

Информация в таблице разделена на условные части:

"Ушли" – игроки, у которых завершился контракт с клубом или обменянные в новый клуб;

"Остались" – игроки, каким-либо способом продлившие отношения с клубом.

В "Барысе" остались 12 хоккеистов: Никита Бояркин, Андрей Шутов, Адиль Бекетаев, Самат Данияр, Егор Шалапов, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Егор Петухов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев и Аркадий Шестаков.

Вместе с тем из команды ушли 13 игроков: Йони Ортио, Олле Альсинг, Эрик Мартинссон, Джо Морроу, Валерий Орехов, Роман Савченко, Якоб Берглунд, Линден Вей, Кертис Волк, Коди Куник, Якоб Лилья, Роман Старченко и Томаш Юрчо.



