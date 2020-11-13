Сразу 638 заболевших. Данные по коронавирусу в Казахстане на 13 ноября

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 13 ноября, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Coronavirus2020.kz
.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 638 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 51;
– город Алматы – 39;
– город Шымкент – 4;
– Акмолинская область – 37;
– Актюбинская область – 10;
– Алматинская область – 16;
– Атырауская область – 12;
– Восточно-Казахстанская область – 261;
– Жамбылская область – 7;
– Западно-Казахстанская область – 30;
– Карагандинская область – 17;
– Костанайская область – 53;
– Кызылординская область – 2;
– Мангистауская область – 3;
– Павлодарская область – 49;
– Северо-Казахстанская область – 43;
– Туркестанская область – 4.
Всего в стране выявлено 119 129 заболевших.
За прошедшие сутки 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 108 958.