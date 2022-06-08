Сразу два рейтинга УЕФА возглавила сборная Казахстана

Сборная Казахстана по футболу возглавила сразу два рейтинга УЕФА после двух проведенных матчей в Лиге наций. Об этом сообщил официальный сайт организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом туре казахстанцы на своем поле обыграли команду Азербайджана (2:0).

Во второй игровой день подопечные Магомеда Адиева преподнесли сюрприз, одолев на выезде Словакию (1:0).

Не пропустив в двух играх, сборная Казахстана вместе с еще четырьмя командами возглавила рейтинг по «сухим» матчам, а также вышла в лидеры по количеству сейвов — 10. Такое же число отраженных ударов имеют сборные Гибралтара и Хорватии.