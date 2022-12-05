​​​​​​​Сразу два «золота»

Виталий Щиголев завоевал «золото», одержав победу на дистанции 5 000 мет­ров. Он показал время 6 минут 22.815 секунды, обойдя ставшего вторым южнокорейца Ли Сын Хуна и канадца Джордана Белчоса.

Одна из самых больших надежд в этом виде спорта – Надежда Морозова – тоже порадовала страну своими выступлениями. Она завоевала «золото» в беге на 1 500 метров с результатом 1 минута 56.378 секунды. Второй к финишу пришла другая известная казахстанская конькобежка – Екатерина Айдова, у которой был зафиксирован результат 1 минута 57.528 секунды. Ну а «бронзу» взяла канадка Элисон Десмарайс.

За день до своего чемпионства Надеж­да Морозова завоевала еще и «серебро» в забеге на 3 000 метров, преодолев дистанцию за 4 минуты и 5.517 секунды. Она совсем немного уступила канадке Валери Мальте, но при этом обошла другую хозяйку состязаний – Беатрис Ламарш, которой досталось третье место.

Решил не отставать от своей супруги еще один член нашей сборной – Дмитрий Морозов, выиг­равший серебряную медаль на дистанции 1 500 м с результатом 1 минута 46.305 секунды. Его обошел лишь канадец Антуан Желина-Больё, зато другой канадец – Джейк Вейдман – пришел к финишу третьим.

Мог нам принести медаль и Бакдау­лет Сагатов, выступавший в финале мужского масс-старта, но ему немного не повезло, и он пришел к финишу лишь пятым. Здесь «золото» и «серебро» взяли южнокорейцы Чон Дже Вон и Ли Сын Хун, третьим стал китаец Ханьян Шень.