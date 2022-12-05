​​​​​​​Сразу два «золота»

Статьи
Кошкарбек Тусипов

Национальная сборная Казахстана по конькобежному спорту отметилась несколькими наградами на турнире четырех континентов в Квебеке (Канада).

Виталий Щиголев завоевал «золото», одержав победу на дистанции 5 000 мет­ров. Он показал время 6 минут 22.815 секунды, обойдя ставшего вторым южнокорейца Ли Сын Хуна и канадца Джордана Белчоса.

Одна из самых больших надежд в этом виде спорта – Надежда Морозова – тоже порадовала страну своими выступлениями. Она завоевала «золото» в беге на 1 500 метров с результатом 1 минута 56.378 секунды. Второй к финишу пришла другая известная казахстанская конькобежка – Екатерина Айдова, у которой был зафиксирован результат 1 минута 57.528 секунды. Ну а «бронзу» взяла канадка Элисон Десмарайс.

За день до своего чемпионства Надеж­да Морозова завоевала еще и «серебро» в забеге на 3 000 метров, преодолев дистанцию за 4 минуты и 5.517 секунды. Она совсем немного уступила канадке Валери Мальте, но при этом обошла другую хозяйку состязаний – Беатрис Ламарш, которой досталось третье место.

Решил не отставать от своей супруги еще один член нашей сборной – Дмитрий Морозов, выиг­равший серебряную медаль на дистанции 1 500 м с результатом 1 минута 46.305 секунды. Его обошел лишь канадец Антуан Желина-Больё, зато другой канадец – Джейк Вейдман – пришел к финишу третьим.

Мог нам принести медаль и Бакдау­лет Сагатов, выступавший в финале мужского масс-старта, но ему немного не повезло, и он пришел к финишу лишь пятым. Здесь «золото» и «серебро» взяли южнокорейцы Чон Дже Вон и Ли Сын Хун, третьим стал китаец Ханьян Шень.

Популярное

Все
За два дня в Экибастузе поменяли около 800 радиаторов отопления в размороженных квартирах горожан, но предстоит заменить еще больше
Время новых возможностей
История одного мавзолея
И в воздухе, и на... воде
Душа домбры
Праздник литературы
Взрывы для... безопасности
​​​​​​​Сразу два «золота»
Сенсационный мундиаль
Слушаем... живопись, рисуем... музыку
«Славяне» в гости приглашают
Согласно букве и духу закона
И казахстанцам, и иностранцам
Освободить от долгов, не разоряя
Земля под контролем
Премии за героизм
Непрерывный и трудоемкий процесс
Читаем Библию на казахском
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Внимание! Поезд задерживается
Закон Республики Казахстан
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
Человек погиб в сорвавшемся лифте в Алматы
В рамках программы «Архив-2025» группа ученых Центра рукописей и редких книг посетила библиотеку Устан Кудс Разави в иранском городе Мешхеде
​​​​​​​Как научиться писать книги?
Солидарная ответственность за кредиты грозит обернуться для многих фермеров банкротством
Мы фактически избежали гражданской войны, потери государственности. Любой здравомыслящий человек сделал выводы из сложившейся ситуации
Казахстан намерен увеличивать транзитный грузопоток
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Миллионы вымогал у медработника житель Туркестанской области
Визит Касым-Жомарта Токаева в Москву завершился
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег

Читайте также

Статьи
История одного мавзолея
Статьи
Сенсационный мундиаль
Статьи
Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен
Статьи
Слушаем... живопись, рисуем... музыку

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]