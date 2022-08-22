Фото: Kazpravda.kz
Общество
Сразу на 27% подорожали услуги авиакомпаний за год

Услуги авиакомпаний подорожали сразу на 27% за год. Доходы авиакомпаний по итогам января–июля текущего года составили 276,8 млрд тг, против 189,2 млрд тг годом ранее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Основная часть доходов — 270,6 млрд тг — была получена за счёт перевозки пассажиров во всех направлениях. Ещё 6,2 млрд тг пришлось на перевозку груза и багажа. Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 3 млрд тг.

Численность перевезённых авиатранспортом за январь–июль 2022 года пассажиров составила 5,8 млн человек — на 12,8% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Непосредственно в июле текущего года перевезли 1,2 млн человек — на 7,3% больше, чем в июне, и в 2,2 раза больше, чем в январе текущего года.

Большая часть пассажироперевозок в региональном разрезе пришлась на Алматы: 4 млн пассажиров, плюс 8,8% за год.

Пассажирооборот за 7 месяцев текущего года составил 10,2 млрд пкм, увеличившись на 29% за год.

Груза и багажа воздушным транспортом перевезли 12,7 тыс. тонн — на 36,1% меньше, чем годом ранее. В июле текущего года авиаперевозки груза и багажа составили 2,4 тыс. тонн, увеличившись на 8,8% по сравнению с июнем.

Грузооборот составил 28,5 млн ткм — на 37,4% меньше, чем годом ранее.

В Казахстане приобретут более 50 новых самолетов, сообщает Хабар24. 14 из их появятся в парке воздушных судов отечественных авиакомпаний уже к концу года. Остальные планируют приобрести до 2025 года. Помимо этого, в РК реформируют систему безопасности полетов.

По итогам июля 2022 года цены на услуги авиакомпаний для пассажиров выросли на заметные 26,6% за год.

Наибольшее удорожание услуг было отмечено в Туркестанской (на 56,8%), Жамбылской (на 46,7%) и Восточно-Казахстанской (на 44,5%) областях. В Северо-Казахстанской области цены остались без изменений. Ещё в трёх регионах услуги подешевели: в Акмолинской области — на 8,7%, в Кызылординской — на 8,8%, в Павлодарской — на 17,7%.

Популярное

Все
Одно из красивейших и уникальных сакральных мест Карагандинской области – урочище Бектау-Ата
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Гражданские инициативы: как государство развивает и поддерживает проекты НПО
Как распознать усовершенствованные инструменты «эфирных» взломщиков
У «КазАвтоЖола» нет претензий к качеству реконструкции трассы Караганда – Балхаш. Зато есть отставание от графика работ. Какие проблемы к этому привели?
Казахстанская полнометражная лента «От» («Огонь») режиссера Айжан Касымбек завоевала Гран-при на международном кинофестивале дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» в Екатеринбурге
Для планомерной диверсификации экономики
Платежи по просроченному долгу
Мотивация плюс квалификация
Модель ответственности и неравнодушия
На пути к большой сцене
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области пострадали сотни дольщиков, многие жилищные комплексы оказались недостроенными, а некоторые теперь придется снести
Кубок остается дома
Из студентов в заключенные?
Под контролем
Дипломатия еще не проиграла
Факторы безопасности и стабильности
Вопросы – на контроль
Замаскировался
Первый медцентр для спортсменов появился в Нур-Султане
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Более 500 человек ищут пропавшего мальчика в ВКО
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 августа
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Общество
Казахстанцы выиграли очередной этап конкурса "Воин мира"
Общество
Рассылку о переименовании Назарбаев Университета прокоммент…
Общество
«Самое важное в мире религиозное мероприятие»
Общество
Из-за недобросовестных застройщиков в Атырауской области по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]