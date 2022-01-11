Сразу несколько ложных сообщений об актах терроризма поступило в акмолинскую полицию

Ложные сообщения об акте терроризма поступили в акмолинскую полицию, передает Kazpravda.kz
.
8 января примерно в три часа дня в Центр оперативного управления города Кокшетау поступил тревожный звонок. 30-летняя жительница областного центра рассказала, что в одном из торговых домов к ней подошел мужчина и сообщил о том, что в здании заложена бомба. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 273 части 1 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
- В результате принятых мер за совершение ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве сотрудниками полиции установлен и задержан 32-летний житель Кокшетау. Согласно медицинскому освидетельствованию, у мужчины установили среднюю степень алкогольного опьянения. Подозреваемый в порядке статьи 128 УПК водворен в изолятор временного содержания управления полиции Кокшетау. В ходе поисковых работ сотрудниками полиции взрывное устройство не обнаружено, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции Акмолинской области Гульнара Пинчук.
На следующий день, 9 января, в 21.25 часов в ЦОУ города Кокшетау вновь поступил аналогичный звонок от жительницы областного центра. Женщина в телефонном разговоре поведала о том, что в ее квартире заложено взрывное устройство. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований.
Как проинформировали в полиции, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сообщение о взрывном устройстве вымышлено самой же заявительницей. Согласно заключению медосвидетельствования, любительница телефонных розыгрышей тоже была в состоянии алкогольного опьянения средней степени. В ходе поисковых работ полицейскими взрывное устройство не обнаружено.
- Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет, - добавила Гульнара Пинчук.