"Сразу никто не выйдет" – замгенпрокурора разъяснил порядок применения амнистии к участникам январских событий

Заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев в интервью журналистам в Сенате разъяснил, кого из участников январских событий коснется амнистия, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Он напомнил, что амнистия является актом гуманизма со стороны государства для участников январских событий, но не оправданием.

«Закон предусматривает освобождение полностью от наказания лиц, совершивших проступки, преступления средней и небольшой тяжести, но человек остается виновным в совершении преступления. Если он осужден, если идет предварительное следствие, то в ходе следствия выясняются все обстоятельства, и человек может заявить ходатайство о применении к нему акта амнистии. Тогда как по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, если человек осужден, то ему сокращается срок наказания», - сказал Чиндалиев.

По его информации, на сегодня под амнистию подпадают 102 человека.

«Сейчас могу предварительно сказать, что под амнистию из тех, кто осужден к лишению свободы, подпадают 102 человека, то есть, по ним должен быть определенный законом порядок. Сразу никто не выйдет, я же вам говорю. Администрация учреждения или само лицо должно направить ходатайство. Суд должен рассмотреть», - сказал замгенпрокурора.

При этом спикер отметил, что лица, к которым применена амнистия, не считаются оправданными, поэтому для них есть определенные ограничения в законодательстве, которые, подчеркнул Асет Чиндалиев, не касаются родственников: братьев, сестер, родителей.

«Конкретного срока, когда они выйдут на свободу, я сказать не могу, потому что ряд дел еще находятся в производстве в органах предварительного следствия. Порядок такой – по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях предварительное следствие полностью, как положено, проводится, дело направляется в суд, суд это дело рассматривает и, только при вынесении приговора, применяет акт амнистии. А если приговор есть, то порядок такой – если человек осужден к лишению свободы, то администрация учреждения или само лицо направляет ходатайство в суд о применении к нему акта амнистии. По закону суд может рассматривать это ходатайство в месячный срок, потом суд выносит решение", - разъяснил Чиндалиев.

По его словам, если человек был осужден за преступление небольшой или средней тяжести, то он освобождается сразу, а если идет просто сокращение срока наказания, то он должен будет отбыть оставшийся срок наказания.