Сразу семь законов подписал Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Так, Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан".
Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий", озвученного 1 сентября 2020 года.
"Главой государства отмечается необходимость "перезагрузки" системы государственной службы. Также в соответствии с Посланием дано конкретное поручение упразднить институт ответственных секретарей. Президент акцентировал внимание на повышении ответственности первых руководителей министерств – министров. Основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в вопросах государственной службы и государственного управления", – говорится в заключении.
Законом упраздняется институт ответственных секретарей. Их обязанности возлагаются на руководителей аппаратов министерств.
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".
Поправками предусматривается ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая содержание в учреждении максимальной безопасности, отбывание назначенного срока без права на помилование и досрочное освобождение.
Также законопроектом предусмотрено принятие мер в отношении работников квазигосударственного сектора при выявлении у них двойного гражданства, определение мер противодействия коррупции в квазигосударственном секторе.
В числе норм проекта – увеличение объемов торгов сжиженным газом.
Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации".
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта".
Как отмечается в заключении к закону, целью поправок является совершенствование действующего законодательства и создание благоприятных условий для развития отрасли культуры, физической культуры и спорта.
Задачами законопроекта являются законодательное регулирование развития физической культуры, распространение здорового образа жизни, внедрение и закрепление в жизни общества физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом, а также реализация мер по развитию физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп населения (с максимальной доступностью спортивной инфраструктуры для детей).
Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О техническом регулировании".
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей".
Помимо этого, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан".