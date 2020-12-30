Президент
Сразу семь законов подписал Токаев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.   

Так, Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан".

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий", озвученного 1 сентября 2020 года.

"Главой государства отмечается необходимость "перезагрузки" системы государственной службы. Также в соответствии с Посланием дано конкретное поручение упразднить институт ответственных секретарей. Президент акцентировал внимание на повышении ответственности первых руководителей министерств – министров. Основной целью законопроекта является дальнейшее совершенствование законодательства в вопросах государственной службы и государственного управления", – говорится в заключении.

Законом упраздняется институт ответственных секретарей. Их обязанности возлагаются на руководителей аппаратов министерств.

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

Поправками предусматривается ужесточение наказания за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, включая содержание в учреждении максимальной безопасности, отбывание назначенного срока без права на помилование и досрочное освобождение.

Также законопроектом предусмотрено принятие мер в отношении работников квазигосударственного сектора при выявлении у них двойного гражданства, определение мер противодействия коррупции в квазигосударственном секторе.

В числе норм проекта – увеличение объемов торгов сжиженным газом.

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации".

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта".

Как отмечается в заключении к закону, целью поправок является совершенствование действующего законодательства и создание благоприятных условий для развития отрасли культуры, физической культуры и спорта.

Задачами законопроекта являются законодательное регулирование развития физической культуры, распространение здорового образа жизни, внедрение и закрепление в жизни общества физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом, а также реализация мер по развитию физической культуры и массового спорта среди всех возрастных групп населения (с максимальной доступностью спортивной инфраструктуры для детей).

Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О техническом регулировании".

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей".

Помимо этого, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан".

Популярное

Все
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Историческое достижение: казахстанка впервые вышла в полуфинал Уимблдона
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Недозволенные методы следствия: начато расследование в отношении экс-сотрудников Антикора по делу Ларисы Пак
Ержан Биржанов назначен вице-министром финансов
Дожди, град, шквал: погода на 7-9 июля в Казахстане
Переодевались и носили парики: группу из 11 закладчиков наркотиков задержали в ВКО
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области
Мост по шоссе Алаш после капремонта открыли в Нур-Султане
Стало известно о времени начала третьего боя Головкин – "Канело"
Казахстанская нефть экспортируется через КТК в штатном режиме – Минэнерго РК
Любил играть на подоконнике: 3-летний мальчик выпал с 8-го этажа на глазах у матери в Семее
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Повысить пенсию в Казахстане предлагает Минтруда
Вооруженные разборки устроили 15 человек в Акмолинской области
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Избил имама в мечети житель Талдыкоргана
Яркая вспышка в ночном небе напугала жителей Тараза
Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД
Военные действия в Украине: четыре месяца и миллионы судеб
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Приживется ли нулевая технология на юге Казахстана?
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Как министру несладко пришлось
ЖКХ: реформа не остановилась
"Разыгрывали талоны на бензин": в сеть попало видео со свадьбы сына начальника полиции Алматы
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
Вице-премьер высказался о возможности возврата масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 июля
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане

Читайте также

Президент , Поручения , Экономика , Энергетика
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Президент , Поручения , Экономика
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хаб…
Президент , Поручения , Экономика
КТЖ ждет кардинальная трансформация
Президент , Поручения , Экономика , Транспорт
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции прим…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]