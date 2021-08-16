Сразу три казахстанские футбольные команды в один день бесславно потерпели поражение на еврокубках

Так, действующий чемпион страны алматинский «Кайрат» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы потерпел поражение от армянского «Алашкерта». И дело даже не в том, что наши футболисты по причуде судьи (по крайней мере, в одном из моментов) доигрывали матч вдевятером, а в том, что они, по сути, уступили весьма пос­редственному клубу из Еревана, который, даже имея на двух игроков больше, с трудом забил решающий мяч в ворота казахстанской команды.



Счет в игре в столице Армении был открыт на 43-й минуте, когда точным ударом отметился португальский форвард «Алашкерта» Жозе Эмбалу. Но еще до перерыва кайратовец Айбол Абикен успел-таки забить ответный гол.



Во втором тайме на 50-й минуте Эмбалу оформил дубль, а у казахстанского клуба через 11 минут результативной атакой отметился Артур Шушеначев. Правда, практически сразу после этого забитого мяча наша команда осталась вдесятером, когда удаление заработал защитник Денис Поляков. О том, что армянская команда не так сильна, говорил и тот факт, что кайратовцы даже в меньшинстве гораздо лучше хозяев проводили атаки, но вот забить не могли. Зато могли наши пропустить под занавес основных 90 минут игры, но тут уже и фортуна пришла им на помощь, и несколько раз мяч был выбит практически с линии ворот.



Встреча перешла в экстра-таймы по 15 минут, и уже на 92-й минуте кайратовцы понесли очередную потерю – красную карточку заработал Айбол Абикен. В этом моменте весьма неадекватно повел себя судья, который вручил нашему игроку желтую карточку и указал ему уходить с поля, добавив к ней и красную. Но дело все в том, что он либо должен был сразу же давать красную, либо после желтой оставлять нашего игрока на поле, так как до этого он не выписывал «горчичник» Абикену. Автоматическое удаление с поля по правилам дается лишь за две желтые, которые в совокупнос­ти равняются одной красной.



Игроки алматинского клуба даже вдевятером продолжали проводить атаки и не раз при этом могли забить. Но все же здесь фактор численного перевеса одной из сторон в игроках сыграл свою роль, и мы пропустили решающий мяч на 104-й минуте от боснийского легионера «Алашкерта» Александра Глишича.



«Кайрат» сам виноват в проигрыше – ведь ему надо было побеждать еще дома в Алматы, где он неожиданно сыграл вничью – 0:0. Таким образом, действующий чемпион Казахстана вылетел из Лиги Европы и отправляется в Лигу конференций, где сыграет с «Фолой» из Люксембурга, в свою очередь победившей североирландский «Линфилд» (2:1, 2:1). Первую игру алматинцы проведут на выезде 19 августа, ответную – 26 августа на своем поле.

Кстати, стоит отметить мужественные решения главного тренера «Кайрата» Кирилла Кекера, который, взяв вину за поражение, подал в отставку, а также руководства клуба, которое ее приняло. Умение признавать ошибки – это редкое достоинство в наше время.



К сожалению, печально удивила столичная «Астана», вылетевшая из Лиги конференций. Самый титулованный клуб нашей страны по сумме двух встреч уступил финскому КуПСу. Напомним, что первая встреча в далеком городе Куопио завершилась со счетом 1:1, а потому все решалось уже в Казахстане, на «Астана-Арене».



Все для нас поначалу складывалось очень неплохо, «Астану» вновь вперед вел лучший игрок нашего чемпионата хорват Марин Томасов. Мы уже отмечали ранее роль этого игрока в клубе, который, по ощущениям, лишь один переживает за честь команды. На 4-й минуте он ассистировал нашему армянскому легионеру Тиграну Барсегяну, а на 41-й выдал точный пас казахстанцу Абату Аймбетову, который тоже не промахнулся.



Во втором тайме на 53-й минуте вышедший на замену у финнов бразилец Рангел сократил отставание. А в ответ на 58-й Барсегян оформил дубль, причем в атаке ему вновь ассистировал Томасов. Но вот на этом наше везение и завершилось.



На 61-й все тот же Рангел оформляет дубль, а на 74-й записывает на свой счет и хет-трик. Поймавшие фортуну за хвост финны не останавливаются, и на 77-й минуте жирную точку в противостоянии ставит полузащитник КуПСа Янис Икауниек, который и забивает победный гол.



Вот так, ведя 3:1, мы уступили 3:4, а по сумме и вовсе вышел итог 4:5 не в нашу пользу. Все это можно списывать на неуда­чу (мы могли забить еще), на везение финнов, а еще и обвинять некоторые казахстанские издания в том, что они все время льют грязь на «Астану», как заявляет ее главный тренер Андрей Тихонов. А может, все дело в команде, которая все больше теряет свой годами наработанный авторитет на поле?



Возможно, что у клуба есть свои персональные хейтеры и даже среди журналистов, но в большинстве своем СМИ очень хорошо относятся к команде, которая привозила грандов европейского футбола в Казахстан, играла на равных с ними и даже побеждала, а потому и искренне сопереживают ей.



Просто сейчас есть неудовлетворенность, что она утратила свои позиции как на международной арене, так и лидерство в национальном первенстве. Да, в чемпионате республики «Астана» идет на втором месте, но то, какую игру она порой показывает в регулярке и Кубке страны, справедливо вызывает вопросы. И надо не обижаться на прессу или болельщиков в соцсетях, а на деле доказывать свою состоятельность. Критика (если она не огульная) только помогает!



Просто катастрофически сыграл в очередном круге Лиги конференций костанайский «Тобол» и это после предыдущей яркой победы над сильным хорватским «Хайдуком». Не справившись со словацкой «Жилиной» в столице (0:1), где тоболовцы были вынуждены арендовать «Астана-Арену», костанайцы потерпели сокрушительное поражение и на выезде с еще более крупным счетом – 0:5. Вот в этом случае просто нет объяснений... Либо в «Жилине» играют одни вундеркинды – большинству игроков словацкой команды чуть больше 20 лет, либо наши футболисты просто перегорели. Ну не может быть такой разницы в классе. В «Тоболе» же тоже играют профессионалы, причем, например, такие как сербский полузащитник Зоран Тошич, некогда выступавший за известнейший в мире клуб «Манчестер Юнайтед»! Даже и не знаешь как описать эту игру – катастрофа есть катастрофа.



Теперь остается лишь на­деяться на то, что клуб не впадет в депрессию, нормально сыграет в первенстве и Кубке страны, завоюет очередную путевку на еврокубки и выс­тупит уже более достойно. Все мы ведь до сих пор еще помним тот «Тобол», который когда-то отжигал в Старом Свете и является единственным казахстанским клубом, выиг­равшим хоть какой-то европейский турнир – в данном случае в 2007 году ставший победителем, почившим ныне в историю, Кубка Интертото.



Итак, в этом сезоне два из четырех казахстанских клубов завершили выступление в еврокубках. Теперь нам остается уповать лишь на результативную игру все того же «Кайрата», который, верим, клуб-то из Люксембурга пройдет.



Более тревожно за карагандинский «Шахтер», которому в соперники выпал израильский «Маккаби» (Тель-Авив). Первую игру «горняки» проведут дома 19 августа, ответную – на выезде 26-го числа. Хотелось бы, чтобы карагандинцы продолжили свое удивительное шест­вие в этом сезоне по новому европейскому турниру Лиги конференций, где они очень и очень неожиданно уже прошли известную румынскую «Стяуа» и украинский «Колос».

