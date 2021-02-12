Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Сразу восемь колледжей закрыли в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МОН РК.
"Министерством образования и науки РК осуществлен возврат лицензий восьми колледжей, их образовательная деятельность полностью прекращена. Ранее Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки в рамках мониторинга образовательной деятельности учебных заведений были выявлены колледжи, не имеющие соответствующей материально-технической базы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых из них даже не было набора абитуриентов. Так, Кокшетауский юридический колледж и Талдыкорганский юридический колледж выпустили студентов, а затем добровольно вернули лицензии.
"Все закрытые колледжи своевременно обеспечили перевод студентов в другие учебные заведения, а также решили вопрос трудоустройства преподавателей. МОН РК продолжит мониторинг, направленный на выявление колледжей, не соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности", – добавили в пресс-службе.