Свежий выпуск
​Среди лучших
Максут Иржанов, Астана

Организаторы решили выявить 100 лучших специалистов года среди работников образования. В конкурсе принимали участие преподаватели вузов, учителя средних специальных учебных заведений, общеобразовательных школ, имеющие высшую или первую квалификационную категорию. Все они писали эссе о себе и профессии, рассказывая, как исполнилась их мечта – стать учителем, как они продолжают творчески развиваться и совершенствоваться.

Наталье Хуснутдиновой было о чем писать. Именно в 2017 году она стала победителем областного конкурса «Логопедический­ калейдоскоп», держала экзамен на международной научно-прак­тической конференции «Специализация детей с общими образовательными потребнос­тями в условиях семьи и образовательного учреж­дения», были и другие успехи. Пишет, что именно профессия выбрала ее. Она довольно продолжительное время проработала корреспондентом в районных газетах «Сельский труженик» и «Ауыл тынысы». Окончание филологического факультета ЗКГУ им. М. Утемисова в 2006 году совпало с открытием в Дарьинском кабинета психолого-педагогической коррекции, и молодой специалист сразу откликнулась на приглашение начать там работать.

В 2008-м Наталья заочно окончила Самарский государственный педагогический университет по специальности «учитель начальных классов, учитель-логопед» и целиком посвятила себя работе с детьми, которая приносит ей настоящую радость. Учитель каждый день видит плоды своего труда. Она учит ребенка правильной и красивой речи, помогает ему поверить в свои силы. Любой ребенок талантлив и успешен, нужно лишь раскрыть его потенциал – вот слагаемые ее успешной работы, которую по достоинству оценили и в столице нашей Родины.

Выйдя замуж за татарского парня, украинка Наталья всей душой приняла культуру, быт, язык и обычаи татар, но свои корни тоже не забывает. Наталья принимает активное участие в общественной и культурной жизни села, района и области. Она стала руководителем татарского этнокультурного объе­динения «Марьям» в своем селе. Самодеятельных артис­тов этого объединения всегда тепло встречают на концертах, театрализованных праздниках, массовых гуляниях, они заслужили право выступить перед Главой государства во время его недавней поездки в ЗКО.

Диплом второй степени и медаль «Жылдың үздiк ұстазы» («Лучший педагог года») в Национальном музее РК Наталье Хуснутдиновой вручил автор Государственного герба Респуб­лики Казахстан Жандарбек Малибеков.

– Я впервые побывала в Астане, – делилась впечатлениями победительница. – Столица теперь будет всегда в моем сердце. Не все успела посмотреть, но наде­юсь в новом году этот пробел восполнить.

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