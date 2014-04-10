Среди мировых лидеров

Экономика
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На конференции AfricaPVSEC специалисты и ведущие мировые производители в области во­зобновляемой энергетики обсудили вопросы фотоэлектрических, тепловых солнечных систем, производство, распределение, экономию и сохранение энергии, исследования и новые разработки.

НАК «Казатомпром» впервые была приглашена к участию в этом мероприятии, объединяющем 20 лидеров «солнечной» индустрии, формирующих политику и тенденции в отрасли.

Посетители казахстанской экспозиции смогли ознакомиться со становлением в республике фотовольтаики, узнали обо всех производственных звеньях: от добычи кварца до изготовления солнечных модулей. По словам руководителя казахстанской делегации, руководителя проекта KazPV Азата Бетекбаева, «цель поездки – продвижение и расширение продаж, выход на перспективный рынок фотовольтаики Африки, поиск бизнес-партнеров и привлечение инвесторов».

Дмитрий ХВАН

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