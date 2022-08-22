"Среди погибших нет казахстанцев" – МИД о крупном ДТП в России

В Ульяновской области РФ, по предварительным данным, граждан РК среди пострадавших в ДТП нет. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Kazpravda.kz.

"По предварительным данным штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет", – говорится в сообщении.

Ранее некоторые российские СМИ сообщали, что в крупном ДТП погибли граждане Казахстана. Их об этом проинформировал источник в экстренных службах.

На данный момент новость отредактирована и указано, что столкновение произошло с автомобилем, в котором находились жители Кыргызстана.