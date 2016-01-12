Среди погибших в результате взрыва в Стамбуле казахстанцев нет – МИД

"Среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Стамбуле казахстанцев нет, но мы продолжаем поиски", – сообщили корреспонденту Kazpravda.kz в пресс-службе ведомства.
Напомним, мощный взрыв произошел на центральной площади Султанахмет в Стамбуле. Площадь оцеплена. Сообщается, что в результате детонации была перевернута машина полиции. На место инцидента прибыли медики и большое число сотрудников полиции.