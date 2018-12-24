Среди пострадавших и погибших от цунами в Индонезии казахстанцев нет – МИД РК
Казахстанцев среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии нет. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге, передает Kazpravda.kz.
"Наши консульские сотрудники находятся на постоянной связи с местными органами ЧС. На данный момент информации о пострадавших или погибших казахстанцах нет. Тем не менее, мы остаемся на связи, поскольку это очень большое бедствие для этой страны", - сказал Смадияров.
Напомним, 22 декабря на побережье Зондского пролива на западе Индонезии обрушилось цунами, число жертв которого достигло до 281. Количество пострадавших составило 1016 человек, 57 числятся пропавшими без вести. Разрушены оказались сотни домов и зданий.
По данным властей страны, цунами мог вызвать подводный оползень, начавшийся из-за активности вулкана Анак-Кракатау, в сочетании с необычно высокой приливной волной из-за полной луны.