Экономика
Среднедушевые доходы казахстанцев выросли на 5,4%
Среднедушевые доходы населения Казахстана с учётом инфляции выросли на 5,4% за год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.   

В третьем квартале 2019 года среднедушевые номинальные денежные доходы населения Республики Казахстан составили 105,3 тыс. тг, увеличившись по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года на 11,1%. С учётом роста цен на потребительские товары и услуги за этот период на 5,4%, денежные доходы населения в реальном выражении увеличились на 5,4%.

По сравнению с предыдущим кварталом рост в номинальном выражении составил 1,4%, в реальном выражении – 0,7%.

В среднем за последние пять лет номинальные доходы населения растут на 10,9% за год.

Максимальное значение среднедушевых номинальных денежных доходов населения в третьем квартале 2019 года зафиксировано в Атырауской области: 221,3 тыс. тг, показатель превысил среднереспубликанский уровень более чем в 2 раза. Реальный рост номинальных доходов в регионе составил 8,9% за год.

Вторую строчку по величине номинальных денежных доходов занимает столица: 169,5 тыс. тг, рост в реальном выражении на 9,3% за год. Замыкает ТОП-3 Алматы: 150,4 тыс. тг – всего на 1,9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, с учётом инфляции.

В первую пятерку по размеру среднедушевых номинальных доходов также вошли Мангистауская (141,9 тыс. тг) и Карагандинская (107,7 тыс. тг) области.

Регионом с самым низким доходом остаётся Туркестанская область, показатель здесь составляет 47,7% от среднереспубликанского уровня. Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушевых номинальных денежных доходов населения среди регионов в третьем квартале 2019 года составила 4,4 раза (в третьем квартале 2018-го – 4,5 раза).

Больше всех в реальном выражении нарастили свои доходы жители Жамбылской (+12% за год) и Туркестанской (+11,8% за год) областей. Оба региона входят в тройку антилидеров с самыми низкими доходами.

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