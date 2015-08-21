Экономика

Средневзвешенный курс доллара на выходные составил 237,66 тенге

Ксения Воронина
По итогам вечерних торгов на KASE средневзвешенный курс доллара зафиксировался на отметке 237,66 тенге, то есть произошло снижение на 14,60 тенге, передает Kazpravda.kz.

Как уточняется, торги начались с 231 тенге за доллар. Цена максимального предложения достигла 238,50. Объем торгов составил 10 700 млн долларов. В обменных пунктах доллар торгуется в диапазоне 235–236 тенге (покупка) и 237–238 тенге (продажа).

Отметим, что утренняя сессия KASE завершилась с курсом доллара в 252,47 тенге, дневная – 239,5 тенге.

Установленный сегодня на вечерних торгах курс доллара будет действовать в выходные. Согласно требованиям Нацбанка РК, обменники должны устанавливать курс только 1 раз в день и не могут менять его в выходные дни и в ночное время. Разница между покупкой и продажей доллара должна составлять не более 2 тенге.

Напомним, накануне, 20 августа, Казахстан перешел к свободно плавающему обменному курсу и отменил валютный коридор, установленный ранее Национальным Банком. 20 августа средневзвешенный курс доллара достиг 255,26 тенге.

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