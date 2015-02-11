Средний класс: надежды тают

Ученые относят к среднему классу группу людей, члены которой имеют устойчивые доходы, достаточные для удовлетворения широкого круга материальных и духовных потребностей. "Достойное" качество жизни – вот что делает этих граждан социально устойчивыми. Если в стране есть многочисленный и развитый средний класс, значит ее смело можно включить в клуб государств, развивающихся опережающими темпами.Именно поэтому увеличение и укрепление позиций этой группы было провозглашено в качестве важнейшей цели европейских государств. Массовый средний класс стал своего рода политическим брендом, доказывающим преимущества социальной модели Старого Света.Сегодня ситуация иная. Модель высокого уровня жизни и потребле­ния, которая поступательно выстраивалась со времен окончания Второй мировой войны, рушится на глазах. Дело в том, что именно составляющие средний класс люди определяют тот набор товаров и услуг, в том числе политических, которые обеспечивают стабильность современного западного общества."Да, есть совсем бедные, но их спрос не очень существенен, а предпочтения мало кому интересны, поскольку защищать свои интересы они не могут – слишком много сил уходит на элементарное выживание. Да, есть богатые, но их слишком мало для того, чтобы их непосредственное потребление существенно влияло на экономику. Да, они – ключевая фигура для формирования сбережений, однако сегодня кризис спроса, а поддержать его они не могут, поскольку просто в силу физических причин не могут потребить существенно больше товаров народного потребления. А предметы роскоши особого влияния на экономику не оказывают", – пишет в своей работе "О "среднем" классе" экономист Михаил Хазин.Поскольку масштаб стимулирования спроса среднего класса в последние десятилетия был очень высок, падение его вызовет серьезный спад в экономике. Но, по мнению эксперта, не менее важно и другое: такой масштабный спад спроса неминуемо, во-первых, выведет из среднего класса значительную часть граждан, превратив их в «новых нищих», а во-вторых, существенно изменит политические предпочтения данной части населения.Эта угрожающая тенденция – результат многолетнего перекоса экономической системы, вызванного несправедливым распределением доходов между трудом и капиталом. Решая проблемы банковского сектора и реструктуризируя суверенные долги, европейские власти пошли на серьезное ослабление экономик проблемных стран, что в итоге привело к катастрофической ситуации с безработицей. За раздутые аппетиты финансового сектора вынуждены были платить все, и большего всего – средний класс."И проблема не в том, что экономика не производит достаточно дохода, чтобы сделать жизнь каждого лучше, а в том, что она устроена таким образом, который сейчас не выгоден большинству», – считает президент Economic Policy Institute Лоуренс Мишел. – Или, если попытаться высказать свою точку более деликатно, большая часть населения уже не выигрывает от роста производительности, как это получалось у их родителей, бабушек и дедушек".Действительно, по подсчетам "Стратфор", еще в 1960-х годах один работающий "среднеклассник" мог обеспечивать жену-домохозяйку и троих детей. Такая семья далеко не купалась в роскоши, но обычно имела дом, часто – две машины и еще умудрялась откладывать на "черный" день. Сейчас даже при всех налоговых льготах и стимулах такой образ жизни для среднего класса выглядит даже в чем-то роскошным и является скорее исключением, чем правилом. А где нет роста доходов, там нет ни роста потребления, ни роста налоговых поступлений.Исследователи обращают внимание на падение уровня занятости и зарплат среди мужского населения развитых стран и снижение темпов создания новых семей, а следовательно, и домохозяйств, которые всегда были основой экономики. 20% мужчин с аттестатом о среднем образовании не работали в 2008 году, а сегодня, после того как ударил кризис, уже 25% из них нигде не трудятся.Среди представителей сильного пола, которые не окончили среднюю школу, не имеет постоянного места труда сегодня каждый третий. Мужская незанятость становится нормой. В 1970 году более 3/;4 мужчин, независимо от того, сколько они зарабатывали, были женатыми.Парни из нижнего уровня шкалы доходов имели лишь немного больше шансов жить в одиночестве, чем их собратья из самого верха. Сегодня почти половина малозарабатывающих мужчин является холостяками, по сравнению с лишь 1/;7 мужчин с высокими доходами.Эксперты отмечают, что существенно ухудшились и шансы мало­обеспеченных людей подняться вверх по социальной лестнице. Если тенденция сохранится, то это будет означать, что социальные лифты плохо работают. А на них базируется вся рыночная экономика: это не машина распределения, обеспечивающая равенство результатов, – смысл в равном распределении шансов.Получается, что сегодня средний класс практически не пополняется за счет представителей семей с низкими доходами, которым становится все труднее получить высшее образование. Однако и хорошее образование не гарантирует сохранения определенного уровня благосостояния. Согласно полученным данным, каждый четвертый представитель средних слоев опасается утратить свой нынешний статус.The Economist рисует очень депрессивную картину в Велико­британии, в которой "ничего особенно не меняется". "Существуют явные признаки того, что Туманный Альбион потихоньку "японизируется". Например, усиливается тенденция проживания детей в одном доме с родителями. В Японии половина из тех, кому между 20 и 34, опустошают холодильники своих родителей. В Великобритании эта доля уже постигла треть мужчин и 1/;6 часть женщин с общим увеличением на 6% в нынешнем году. Масса молодых людей, готовых работать за зарплаты меньшие, чем необходимо для обеспечения достойного уровня жизни, очень выгодна фирмам, занимающимся аутсорсинговым наймом".Беспокоятся и немцы. Фонд Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) и Немецкий институт экономических исследований (DIW) пришли к выводу, что за последние 15 лет доля среднего класса в Германии снизилась с 65 до 58% от всего населения. В то же время на почти 4 млн. возросло число граждан с низким уровнем зарплаты, а число людей с наиболее высокими доходами возросло на более чем 500 тыс.Что же нужно для того, чтобы переломить неприглядную тенденцию? Во первых, нормальное финансирование бюджетной сферы, науки и образования. Во-вторых, развитие малого и среднего бизнеса при нормальной поддержке государства, сохранение финансовой стабильности и низкий уровень инфляции, способствующий формированию частных накоплений.Могут ли правительства стран Старого Света обеспечить сегодня эти условия населению? Нет. Следовательно, непременным результатом свободного падения среднего класса станет постепенная маргинализация общества, которая будет передаваться из поколения в поколение.На место среднего класса придут общности и группы без перспективы повышения своего социального статуса. Угроза со стороны подобных маргинальных новообразований состоит в том, что они, как правило, не принимают существующий социально-экономический порядок и ценности отвергающего, выталкивающего их "на дно" общества, и, как результат, мстят ему. Их представители в большом числе пополняют ряды уличной преступности, организованных криминальных группировок, левоэкстремистских террористических организаций.У подобных леворадикальных течений вполне закономерно возникают собственные теоретики и идеологи. Решить проблему маргинального терроризма и криминализации можно не военными и полицейскими мерами, а лишь социально-экономическими средствами, поборов бедность.