Средний размер пенсии военных назвали в Минтруда

Общество
1663
Жания Уранкаева
Средний размер пенсии бывших военнослужащих составляет свыше 110 тыс. тенге. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам вице-министра, в ведомстве была проведена предварительная работа и на сегодня действует новая система пенсионного обеспечения всех военнослужащих и сотрудников силовых структур.

"Если говорить о пенсионном обеспечении военнослужащих, у нас на учете состоит более 15 тысяч пенсионеров и средний размер пенсии составляет более 110 тысяч тенге – это действует с момента перехода на государственное пенсионное обеспечение", – сообщила она. 

Также, по сведениям Жакуповой, на данный момент не предусматривается внесение изменений в действующее законодательство, единственная норма по предоставлению права перехода с государственного пособия по инвалидности на пенсию по возрасту сейчас находится на рассмотрении в Мажилисе.

"По адаптации, если это военнослужащие-"срочники", то на сегодняшний день они имеют право после возвращения со службы приоритетное право в трудоустройстве. Если говорить, скажем, о пенсионерах, вышедших в 45-47 лет на пенсию, они точно так же, как и все гражданские, имеют право участвовать в программе продуктивной занятости и массового предпринимательства", –  заключила вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, что с 2016 года военнослужащие и сотрудники силовых структур переведены на гособеспечение. Изменение в пенсионном законодательстве коснулось действующих военнослужащих, получателей пенсионных выплат в неполном объеме и военнослужащих, впервые поступивших на службу после 1 января 1998 года и уволенных до 1 января 2016 года с правом на получение пенсии.

В своем докладе о деятельности Вооруженных сил РК министр обороны Сакен Жасузаков сообщил о планируемом повышении денежного содержания для военных. 

"Учитывая, что крайнее повышение денежного содержания военнослужащим произведено в 2011 году, Министерством обороны инициировано поэтапное повышение. Об этом мною было доложено Верховному главнокомандующему. Мы практически заручились его принципиальной поддержкой в этом направлении", – сообщил Жасузаков.

Кроме этого, глава министерства заверил, что с принятием новых правил по обеспечению военнослужащих будут решены вопросы по обеспечению жильем военнослужащих.

