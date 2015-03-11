Средняя продолжительность жизни в Сирии за время конфликта сократилась на 20 лет

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Средняя продолжительность жизни в Сирии за четыре года вооруженного противостояния между Дамаском и повстанцами сократилась более чем на 20 лет. Об этом сообщается в новом докладе "Сирийского центра политических исследований", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Радио ООН.

Авторы доклада приводят неутешительные данные. Показатель продолжительности жизни в Сирии сократился с 79,5 лет в 2010 году до 55,7 лет в 2014.

Всего за годы войны в Сирии погибли около 210 тыс. человек, еще 840 тыс. человек получили ранения. Более 6 млн, или 40% населения Сирии, стали внутренними переселенцами, еще 4 млн сирийцев бежали в соседние страны.

Сирийская экономика понесла ущерб в $202 млрд. Уровень безработицы в стране составляет 58%. Две трети сирийцев живут в крайней нищете. 50% детей школьного возраста не ходили в школу на протяжении последних трех лет, многие из них занимались попрошайничеством или поиском еды на свалках.

Военный конфликт между властями Сирии и повстанцами продолжается с марта 2011 года. К лету 2012 года столкновения между регулярной армией и повстанцами переросли в полномасштабную войну. На протяжении четырех лет мировое сообщество так и не смогло выработать единый подход к вопросу урегулирования конфликта.

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