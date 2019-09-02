Средства для инфраструктуры ушли в карманы чиновников - Токаев

Послание Президента
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Айдана Демесинова
Часть средств, выделенных на развитие инфраструктуры, ушли в карманы чиновников. Такое заявление сделал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии пятой парламентской сессии VI созыва в ходе совместного заседания палат Парламента, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Очевидно, что жители различных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу, транспортной инфраструктуре. Необходимо активизировать работу по нивелированию этого неравенства", – сказал Токаев.

Президент отметил, что по поручению Елбасы заканчивается строительство первой очереди магистральной сети газопровода "Сарыарка".

"Со следующего года будет начата работа по строительству распределительных сетей в городе Нур-Султан и Карагандинской, а в дальнейшем в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. На эти цели государство выделяет 56 миллиардов тенге. В результате более 2 миллионов 700 тысяч человек получат доступ к природному газу", – продолжил Глава государства.

В течение следующих трех лет будет выделено порядка 250 миллиардов тенге на обеспечение граждан страны чистой питьевой водой и услугами водоотведения. По мнению Токаева, в поле зрения исполнительной власти должна находится полная качественная реализация программы "Нурлы жол".

Это стратегический проект, благодаря которому действенная модернизация затронет всю транспортную инфраструктуру. На эти цели до 2022 года государство вложит более 1 триллиона 200 миллиардов тенге инвестиций.

"Правительство и раньше выделяло огромные средства, но они в подавляющем большинстве ушли в песок, а точнее сказать, в карманы чиновников, однако чистой воды, дорог и прочей инфраструктуры так и не хватает.На этот раз Правительство и Парламент, вместе со Счетным комитетом должны обеспечить абсолютную эффективность использования бюджетных средств", –  заключил Президент.

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