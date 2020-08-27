​Средства есть, но не для всех

Элина Зироян, Мангистауская область

В текущем году для Актау и Жанаозена из республиканского бюджета на микрокредитование бизнеса по программе развития продуктивной занятости массового предпринимательства «Еңбек» было выделено 700 млн тенге.

– Для упрощения процедуры микрокредитования эти средства впервые направили в Мангистауский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». До этого микрокредитованием городов занимались банки второго уровня. Новшества предусматривают более мягкие требования к залоговому имуществу и ряд других мер, направленных в пользу конечного заемщика. Примечательно, что программа не имеет отраслевых ограничений, – сообщила в ходе брифинга начальник управления предпринимательства и торговли Мангистауской области Венера Мустапаева.

Согласно условиям, для Актау сумма микрокредита не превышает 8 тыс. месячных расчетных показателей, а для Жанаозена – 6,5 тыс. МРП.

– Ставка вознаграждения составляет 6%, однако для малообеспеченных или многодетных граждан она снижена до 4%. Кроме того, если срок займа в среднем рассчитан на 5 лет, то для вышеперечисленных социально уязвимых категорий граждан он составит 6,5 лет, – поясняет глава областного филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Мурат Баймагамбетов.

Было отмечено, что, помимо инвестирования, средства могут быть использованы для пополнения оборотных средств. Иными словами, в случае одобрения кредита деньги может получить действующий предприниматель, испытывающий финансовые трудности из-за сложившейся экономической ситуации, но при условии создания одного рабочего места для безработного, состоящего на учете в Центре занятости.

Как отмечается, средства уже поступили в область. От предпринимателей из Актау получено 36 кредитных заявок, из Жанаозена – 11.

– Проекты разные. Например, предприниматель из Мунайлинского района изъявил желание построить футбольное поле. Кроме того, были проекты по организации станции техничес­кого обслуживания автомобилей, кафе или других пунктов общественного питания, а также аптек, – рассказывает Венера Мустапаева.

В ходе анализа финансовой документации выяснилось, что претендовать на получение средств реально могут лишь три человека из Актау и столько же из Жанаозена. Основными причинами отказов стали отрицательная кредитная история претендентов либо имеющиеся задолженности перед банками.

Работа по привлечению бизнесменов, разъяснению условий программы, а также по приему заявок продолжится до 31 декабря.

