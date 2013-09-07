Средства осваиваются по назначению

Сумма выделяемых средств на реализацию программы «Дорожная карта занятости-2020» с каждым годом идет по нарастающей. Так, в 2012-м из республиканского бюджета на эти цели региону было направлено более 2 млрд. тенге. По сведениям регионального управления координации занятости и социальных программ, эти средства были освоены практически полностью – на 99,8%. Статистика такова, что по вопросам участия в программе в течение года в центры трудоустройства обратилось свыше 5 200 человек.

В текущем году в рамках «дорожной карты» сумма предусмотренных для области средств возросла почти до 3 млрд. тенге. Каковы результаты их целевого использования? По словам заместителя руководителя областного управления координации занятости и соцпрограмм Амана Жекеева, на 1 августа было освоено 62,4% этих поступ­лений. Для участия в программе за это время в центры занятости обратились 3 275 человек, заключены социальные контракты с 3 153 актюбинцами.

Если более конкретно, то оказано содействие в трудоустройстве на социальные рабочие места 1 319 безработным, при этом освоено 145,2 млн. тенге. Шахаризада Мурзабаева – одна из них. В июне 2010 года она уволилась с прежней работы в АО «Казпочта» в связи с переездом в Темирский район. Однако в поселке Шубаркудук не мог­ла трудоустроиться. И ей ничего не оставалось, как обратиться в районный центр занятости. В начале прошлого года Шахаризада была направлена в ПТЛ № 3 на курсы переподготовки в Актобе. После переобучения она была трудоустроена на социальное рабочее место в швейную мастерскую индивидуального предпринимателя, а по окончании срока договора принята туда на постоянную работу.

Благодаря программе решена проблема с трудоустройством и для 933 выпускников вузов и колледжей, которые были направлены на прохождение молодежной практики на производство, в различные учреждения и организации. Сумма освоенных средств на эти цели составила около 80 млн. тенге. Данное направление «дорожной карты» помогает молодым специалистам не только пройти стажировку, но и, в случае подтверждения своих деловых качеств, компетенции, найти постоянную работу. К примеру, жительница Хромтау Камшат Кунтаева в прошлом году окончила колледж экономики и статистики. В течение нескольких месяцев она не могла найти подходящую работу по специальности. В районном центре занятости ей предложили пройти молодежную практику в отделе экономики Хромтауского района. И не зря. Сегодня она работник банка «Хоум кредит». Камшат признается, что реализуемая государственная программа весьма эффективна и своевременна, она позволяет молодым специалистам приоб­рести опыт и навыки по специальности.

И не только. Ведь в рамках «Дорожной карты занятости» предусмотрено и профессиональное обучение. По области по этому направлению будет подготовлено около 1,5 тыс. человек, на что из республиканского бюджета предусмотрено более 400 млн. тенге. В настоящее время в регионе налаживается сотрудничество с работодателями по формированию перечня профессий, по которым будет осуществляться профессиональное обучение участников программы. На текущий год намечен прием около 500 человек.

Получает развитие по «дорожной карте» и такое направление, как микрокредитование. Благодаря этому получило ощутимую поддержку предпринимательство на селе. Если за весь прошлый год были выданы микрокредиты лишь 145 участникам на сумму 264,5 млн. тенге, то на 1 августа 2013-го число обладателей этих субсидий перевалило за 220, а сумма микрокредитов составила около 400 млн. тенге. В настоящее время учебным центром ТОО «Бизнес Навигатор» обучены основам предпринимательства 125 человек.

По словам Амана Жекеева, целенаправленно осваиваются средства и в части развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры, за счет чего также решается вопрос с трудоустройством людей. Так, на ремонт объектов коммунально-инженерной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство сельских населенных пунктов, строительство врачебных амбулаторий и ФАПов предусмотрено 1 377,2 млн. тенге. Эта сумма рассчитана на реализацию 37 проектов. В данное время из выделенных средств освоено более 907,5 млн. тенге, трудоустроены 763 человека, большая половина из которых – по направлению центров занятости.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область