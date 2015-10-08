Средства передвижения - вновь роскошь Свежий выпуск 469 По материалам открытых интернет-источников подготовил Дмитрий НОРКИН

Фундаментальные недостатки действующей глобальной экономической системы остаются неразрешенными. В течение последнего столетия мировая экономика пережила уже 8 глобальных экономических кризисов. Нынешний кризис, на пороге которого стоит мировая экономика, является продолжением глобального экономического кризиса 2007–2009 годов, поскольку фундаментальные недостатки действующей глобальной системы, из-за которых и возник кризис 2009 года, остаются неразрешенными и сегодня.

Мировой финансовый кризис существенно ударил по многим отраслям экономики. Многие компании ожидают массовых сокращений сотрудников, банки перестают предоставлять новые кредиты и повышают ставки или требуют досрочного погашения по ранее выданным кредитам, сокращается объем производства и многое-многое другое. Кризис не обошел стороной и автомобильную промышленность.



Мировой автопром в рецессии

С началом мирового финансового кризиса в 2008 году мировое автомобилестроение, за исключением китайского, оказалось в числе самых депрессивных отраслей глобальной экономики. Концерны GM и Chrysler были вынуждены уже осенью обратиться к правительству США за многомиллиардными кредитами, без которых их выживание стало практически невозможным. Аналогичные кредитные запросы к своим национальным правительствам предъя­вили и автопроизводители Европы и России.

В начале 2010-х вследствие мирового финансового кризиса в мировом автомобилестроении началась уверенная смена стран-лидеров, в особенности в отношении ранее первенствовавшего американского автопрома, представленного «большой тройкой». Причем на собственном рынке «большая тройка» впервые была потеснена еще в начале 1980-х японским автопромом, представленным компаниями Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и т. д., а в конце XX века на мировом рынке активно развернулись и европейские автопроизводители, включая концерны Volkswagen Group, Daimler, BMW, Renault, PSA Peugeot Citroën, FIAT и т. д.

Суммарный объем производства автомобилей в мире за 2009 год составил 61,7 млн (минус 12,8% к 2008 году). В 2010 году мировой автопром начал выходить из рецессии. Так, продажи возросли предварительно до 68,5–70 млн автомобилей против 51,3 млн – в 2009-м. В результате землетрясения и последовавшего за ним цунами 2011 года в Японии на некоторое время останавливались из-за возникшего энергетического дефицита сборочные линии автозаводов. Также был приостановлен экспорт японских автомобилей и запчастей из-за закрытия основных морских портов в стране. В итоге это привело к тому, что «Тойо­та», бывшая лидером мирового автопрома, по итогам года откатилась на третью позицию (первые места заняли General Motors и Volkswagen Group). Автопроизводство в Европе тоже страдает из-за рецессии. За период с 2009 по 2013 год были закрыты 8 заводов. В 2014 году 32% мощностей заводов по производству автомобилей осталось незадействованными.



Куда девают непроданные автомобили?

Количество непроданных машин в мире растет с каждым годом. Что происходит с автомобилями, которые по каким-то причинам оказались не востребованы потребителями? Рецессия продолжается, автомобильные стоянки, забитые новенькими машинами, становятся обычным видом и дают много возможностей для любителей необычных фотографий. Например, в Балтиморском порту, штат Мэриленд (США), скапливалось до 57 тыс. автомобилей, которые ожидали продаж. Тысячи и тысячи непроданных машин стоят в местечке Ширнесс и Свиндон (Великобритания), а покупателей все не видно… Автопроизводителям приходится покупать все больше земли, чтобы размещать там накапливающиеся остатки. Логично было бы объявить скидки. Однако автопроизводители не идут на уступки. Они хотят вернуть каждый доллар, потраченный на создание этих машин. Кроме того, если скинуть пару тысяч долларов с каждого автомобиля, другие дорогие машины останутся без покупателя.

Привычный цикл «купить-использовать-купить» нарушен, сейчас в ходу только «использование», без покупки. Грустно это признавать, но реального решения проблемы не существует. Поэтому автомобили продолжают сходить с конвейера и попадают прямиком на парковки, где уже хранятся миллионы других транспортных средств. Вы удивитесь, но на нашей планете больше машин, чем человеческих существ, почти 10 млрд штук. Например, несколько тысяч новеньких автомобилей марки «ситроен» доставлены в Корби, Нортхэмптоншир в Англии. Их завозят сюда из Франции каждый день, и со дня прибытия им больше некуда ехать. Так они там и стоят, новенькие автомобили с нулевым пробегом. Производство все большего количества машин, которые нельзя продать, вопреки логике, потребностям и экономическим законам, продолжается каждый день, каждую неделю, каждый год уже много лет.

По всему миру скапливаются запасы ненужных автомобилей. Их становится все больше, и конца-краю этому процессу не видно. Экономисты утверждают, что у потребителей нет денег на покупку новых машин. Проблема в том, что «старые» машины теперь служат долго, но мы не можем отказаться от производства новых. У нас заканчиваются площади для их хранения. Мало того, нам даже негде на них ездить! Прошли те времена, когда семьи покупали новую машину каждый год, сейчас люди используют то, что имеют. Некоторые семьи, может, и меняют машины ежегодно, но большинство предпочитает кататься на старых.

Так как остановить эту эпидемию? Где выход? Автопроизводители постоянно разрабатывают новые модели с самыми свежими технологиями. Нераспроданные машины двухлетнего возраста уже не имеют шансов найти покупателя. Другой альтернативы, как быть разобранными на запчасти или раздавленными под прессом, у них нет. Некоторые из автогигантов перенесли производство в Китай, пример – General Motors and Cadillac. К сожалению, произведенные в Китае по американской лицензии машины не пользуются спросом в США в прежних объемах. Сейчас площадки в Поднебесной забиты под завязку такими новенькими американскими машинами. Пока жители этой страны не могут себе позволить эту роскошь, поэтому надо ждать, пока не восстановится экономика, а это может занять несколько поколений.



Volkswagen для Германии опаснее Греции

Скандал c дизельными автомобилями Volkswagen в США может превратить город Вольфсбург в Германии в аналог американского Детройта, который в 2013 году стал банкротом. Напомним, что в конце сентября стоимость акций автомобильного гиганта рухнула на 23%, капитализация упала с 77 млрд евро до 62 млрд евро всего за один день, а затем она опустилась почти до 50 млрд евро. Причиной стало расследование Агентства по охране окружающей среды США, которое подозревает Volkswagen в намеренном занижении показателей вредных выбросов на тестах автомобилей с дизельными двигателями. В частности, концерн обвиняется в установке специального программного обеспечения, которое помогало занижать показания выбросов в 40 раз.

Также компании теперь грозит штраф в 18 млрд евро. Volkswagen вынужден остановить продажи большинства дизельных автомобилей в США, почти 500 тыс. автомобилей отзываются. Все это означает огромные потери для концерна. Прибыль по итогам прошлого года составила всего 11 млрд евро, что даже меньше возможного штрафа, не говоря уже о прямых потерях. Вольфс­бург – главный город для Volkswagen AG не только в Германии, но и на всей планете. В ста милях к западу от Берлина компания финансирует местный университет, здесь ей принадлежат самый большой музей и местный футбольный клуб, который достаточно успешно выступает в Лиге чемпионов. Сами жители говорят, что если отсюда уйдет автомобильный концерн, то город умрет, так же как весь регион. В городе, население которого составляет 125 тыс. человек, 72 тыс. работают на заводе и предприятиях, сопутствующих производствам, уровень безработицы составляет всего 4,9%, что значительно ниже среднего по стране. Сейчас расследование, возможные штрафы, перспективы сокращения рабочих мест – основные темы для разговоров в городе, но люди отказываются от комментариев для прессы. Они улыбаются, пожимают плечами и говорят: «Я работаю в VW».

При этом мировые СМИ уже не стесняются писать, что все происходящее – это начало передела огромного мирового автомобильного сектора. И инициатором этого процесса выступают именно США, как это было с финансовым сектором. Напомним, что после обвинений в манипуляциях процентными ставками LIBOR крупнейшие европейские банки вынуждены были платить многомиллиардные штрафы. Вашингтон успешно использует регулятивные нормы для санкций против иностранных компаний. Иногда под удар попадают местные производители, например General Motors, но крупнейшие иностранные автогиганты, такие как Toyota, Kia, Honda, страдают значительно чаще. С Volkswagen ситуация еще интереснее. В июле компания стала крупнейшей по продажам в мире, неожиданно достигнув цели на 3 года раньше запланированного срока. Вот только на американском рынке VW никак не могла добиться успеха, доля рынка была небольшой.

Скандал вокруг Volkswagen для Германии опаснее Греции. Глава компании Мартин Винтерхорн уже объявил о своей отставке, а многочисленные эксперты начали подсчитывать ущерб для всей экономики Германии. «Неожиданно Volkswagen стал представлять больший риск для немецкой экономики, чем греческий долговой кризис», – сказал главный экономист ING Карстен Бжески. Сейчас политики и бизнесмены внимательно следят за ситуацией. Не исключено, что скандал затронет также Daimler и BMW. Автомобильная промышленность – важнейший сектор экономики Германии. Он является самым успешным и инновационным, и в нем больше всего рабочих мест. Всего в 2014 году в секторе работали около 775 тыс. человек. Такая зависимость может нанести сильный удар по экономике, если кризис будет разрастаться, а продажи автомобилей – снижаться. Сейчас предполагаются темпы роста ВВП на уровне 1,8%. Автомобили и автозапчасти составляют примерно 20% от общего объема экспорта, то есть около 200 млрд евро Германия получает именно за счет автомобильного сектора. Скандал с VW действительно может быть опасным для Германии.



Rolls-Royce расстается с сотрудниками

Британская компания Rolls-Royce намерена сократить еще 400 сотрудников своего подразделения Rolls-RoyceMarine к концу следующего года. Согласно пресс-релизу, сокращения вызваны стремлением компании сделать подразделение более эффективным и способным справиться с последствиями падения цен на нефть. Сэкономленные средства компания планирует инвестировать в научные исследования и разработки.

В мае компания уже объявляла о сокращении 600 рабочих мест в подразделении Rolls-RoyceMarine, которое насчитывает около 5 800 сотрудников в 34 странах мира. Подразделение предлагает широкий спектр технологий и услуг в судостроительной отрасли. Rolls-RoyceHoldings сейчас действует отдельно от выпускающей одноименную марку роскошных автомобилей компании Rolls-RoyceMotorCars, которая является подразделением германского концерна BMW. Две компании были разделены в 1973 году после того, как британское правительство временно национализировало Rolls-Royce, чтобы спасти единую тогда компанию от банкротства.



Спасают лишь кредиты

Начальная стадия ипотечного кризиса в США негативно сказалась не только на рынке недвижимости, но и на автомобильном рынке. В первые недели продажи автомобилей американских марок существенно сократились. Такие мировые компании, как GM, Ford, понесли огромные убытки. В свою очередь, рейтинг продаж автомобилей корейских и японских марок также существенно снизился. Главной особенностью автомобильного кризиса является то, что он носит не локальный, а глобальный характер. Схожие негативные тенденции наблюдаются и на европейском рынке автомобилей.

На европейском рынке характерны существенное сокращение производства и падение продаж. Если учесть важность автомобильной промышленности для экономик Германии, Франции, Италии и Великобритании, то кризис в автомобильной промышленности мог привести к значительной инфляции и падению промышленного производства. В большей степени пострадал автомобильный рынок Франции. Компании «Рено» и «Пежо» приняли ряд кардинальных мер, направленных на сохранение функционирования своих заводов. В связи с падением продаж моделей renault megane и renault laguna администрация компании «Рено» пошла на крайние меры и приняла решение о приостановлении работы всех заводов на две недели.

Компания «Ситроен-Пежо» даже в свое время отправила своих работников в неоплачиваемый отпуск на 3 недели. Снижение продаж достигало рекордной отметки в 9,9%. Помимо неоплачиваемых отпусков, французские автомобильные компании существенно сократили объем производства, отменили ночные смены для своих работников и выдачу премиальных. При этом заработная плата сократилась несущественно. Свое­временная помощь от государства и своевременные кредиты позволили приостановить катастрофу в автомобильной промышленности. Французское правительство предоставило льготные кредиты, взамен в собственность государства была передана часть акций этих компаний.







