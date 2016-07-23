​Средства выделены, нужно работать

В ходе встречи К. Масимов доложил Нурсултану Назарбаеву об основных социально-экономических показателях развития республики, реализации ключевых государственных программ, а также текущей деятельности Комиссии по земельной реформе.

Глава государства подчеркнул, что до конца текущего года необходимо обеспечить решение ряда важных задач.

– В первую очередь следует не допустить снижения экономических показателей, для чего созданы все условия, выделены требуемые средства, определены соответствующие направления деятельности. Во-вторых, необходимо уделить внимание вопросам уборки урожая и подготовки к осенне-зимнему периоду. Также следует продолжить подготовку к выставке «ЭКСПО-2017» и зимней Универсиа­де 2017 года, – сказал Президент.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на необходимость обеспечения дальнейшего индустриально-инновационного развития республики и принятия мер для повышения благосостояния населения.

Также Глава государства поручил в ближайшие сроки представить результаты работы Комиссии по земельной реформе.

– Прошу проработать решение всех обозначенных вопросов, чтобы в конце августа мы могли провести расширенное заседание Правительства, подвести предварительные итоги и наметить дальнейшие действия, – сказал Нурсултан Назарбаев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.