​Срочно требуются

В ЦКЗ «Баласагун», где параллельно с ярмаркой вакансий проходил подготовленный местными артистами концерт, было не протолкнуться. Участниками мероприятия стали более тысячи человек. По словам организаторов – работников областного управления координации занятости и социальных программ, определенный наплыв безработных, конечно же, планировался, но результаты превысили все ожидания.

– Дело в том, что обычно мы проводим так называемые тематические ярмарки для отдельных категорий граждан, а сегодня решили пригласить всех желающих, – пояснил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков. – Мы живем в равноправном обществе и стремимся к безбарьерной среде, поэтому пригласили и нуждающихся в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Это стало особенностью нашей очередной ярмарки вакансий.

Подобная форма мероприятия – традиционна, удобна и, несмотря на пессимистический настрой некоторых, весьма эффективна, ибо способствует реальному трудоустройству жителей области. К примеру, по итогам прошлого года в результате проведения 24 ярмарок вакансий из 2 869 безработных активными мерами занятости охвачены более 1 200 человек, в том числе 825 жамбылцев нашли постоянную работу.

66 работодателей региона, в частности ТОО «Таразкож­обувь», «Жамбыл Недр», «Talas Investment Company», «Аулиеата­ТрансПасс» и другие частные предприятия, а также государственные учреждения и общест­венные объединения, предоставили 380 вакантных мест. Среди требующихся специалистов – фармацевты, медсестры, дефектологи, юристы, учителя-предметники, финансисты, архивариусы, артисты, уборщицы и охранники. Между тем предприятия искали и опытных водителей, электромонтеров, слесарей, токарей, трактористов, маляров, технологов и механиков.

Списки вакансий потенциальные работники могли увидеть на телеэкранах, установленных в холле. Кроме того, на стендах была вывешена информация, касаю­щаяся трудового законодательства. Самое главное, здесь была организована комфортная площадка для прямого диалога двух заинтересованных сторон, где работодателям можно было сразу отобрать необходимых соискателей, а потенциальным работникам – пройти собеседование, получить направление на работу. Надо сказать, что на некоторые рабочие мес­та претендовали по несколько человек. Подобные ситуации будут разрешены на конкурсной основе.

– В регионе проживают более 42 тысяч людей с ограниченными возможностями. Многим из них физиология не позволяет работать, но все же есть те, кто нуждается в трудоустройстве. В минувшем году мы обеспечили работой 862 инвалида.

В этом плане в области налажено тесное сотрудничество с неправительственными организациями, которые охотно принимают на работу граждан этой категории. Так, через ярмарку вакансий работу в ОО «Нурбала» нашла Салтанат Садвакасова, прежде долгое время находившаяся дома. Девушка очень рада, что станет полезной обществу и будет помогать детям с инвалидностью.

– Наша работа построена так, что многие услуги, которые способны оказывать люди с ограниченными возможностями, переданы в ведение НПО, – сказал Ж. Баубеков. – Эти лица заняты в реализации различных проектов, в частности, в работе служб «Социальное такси» и «Инватакси». Они также задействованы в адаптации детей с диагнозом ДЦП, с психоневрологичес­кими отклонениями и нарушениями органов зрения и слуха. Основной наш работодатель для людей с ограниченными возможностями – ОЮЛ «Асар».

Ассоциация «Гражданский альянс Жамбылской области» искала преподавателей английского языка, веб-дизайна и системного администрирования, а также психолога и бухгалтера. По словам руководителя объединения Зайтжана Юлдашева, на одно место претендуют 8–12 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями. Отбор будет проводиться на конкурсной основе по итогам собеседования.

В результате ярмарки 783 человека получили направления на собеседование, в том числе в 91 случае принято предварительное решение взять соискателей на работу, в том числе 22 инвалида. Кроме того, 384 человека получили консультации специалистов по трудовому законодательству и мерам господдержки безработных.

– Проблема безработицы в ре­гио­не все еще имеет место, и для ее решения мы используем различные методы, – подчеркнул Жорабек Баубеков. – Вот, к примеру, в прошлом году мы должны были трудоустроить почти 19 тысяч человек. А в итоге работу нашли более 26 тысяч жителей области. В том числе немалая часть из них – через ярмарки вакансий, тем самым план был выполнен на 139%.