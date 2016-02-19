​Срочно требуются

В ЦКЗ «Баласагун», где параллельно с ярмаркой вакансий проходил подготовленный местными артистами концерт, было не протолкнуться. Участниками мероприятия стали более тысячи человек. По словам организаторов – работников областного управления координации занятости и социальных программ, определенный наплыв безработных, конечно же, планировался, но результаты превысили все ожидания.
– Дело в том, что обычно мы проводим так называемые тематические ярмарки для отдельных категорий граждан, а сегодня решили пригласить всех желающих, – пояснил руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков. – Мы живем в равноправном обществе и стремимся к безбарьерной среде, поэтому пригласили и нуждающихся в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями. Это стало особенностью нашей очередной ярмарки вакансий.
Подобная форма мероприятия – традиционна, удобна и, несмотря на пессимистический настрой некоторых, весьма эффективна, ибо способствует реальному трудоустройству жителей области. К примеру, по итогам прошлого года в результате проведения 24 ярмарок вакансий из 2 869 безработных активными мерами занятости охвачены более 1 200 человек, в том числе 825 жамбылцев нашли постоянную работу.
66 работодателей региона, в частности ТОО «Таразкожобувь», «Жамбыл Недр», «Talas Investment Company», «АулиеатаТрансПасс» и другие частные предприятия, а также государственные учреждения и общественные объединения, предоставили 380 вакантных мест. Среди требующихся специалистов – фармацевты, медсестры, дефектологи, юристы, учителя-предметники, финансисты, архивариусы, артисты, уборщицы и охранники. Между тем предприятия искали и опытных водителей, электромонтеров, слесарей, токарей, трактористов, маляров, технологов и механиков.
Списки вакансий потенциальные работники могли увидеть на телеэкранах, установленных в холле. Кроме того, на стендах была вывешена информация, касающаяся трудового законодательства. Самое главное, здесь была организована комфортная площадка для прямого диалога двух заинтересованных сторон, где работодателям можно было сразу отобрать необходимых соискателей, а потенциальным работникам – пройти собеседование, получить направление на работу. Надо сказать, что на некоторые рабочие места претендовали по несколько человек. Подобные ситуации будут разрешены на конкурсной основе.
– В регионе проживают более 42 тысяч людей с ограниченными возможностями. Многим из них физиология не позволяет работать, но все же есть те, кто нуждается в трудоустройстве. В минувшем году мы обеспечили работой 862 инвалида.
В этом плане в области налажено тесное сотрудничество с неправительственными организациями, которые охотно принимают на работу граждан этой категории. Так, через ярмарку вакансий работу в ОО «Нурбала» нашла Салтанат Садвакасова, прежде долгое время находившаяся дома. Девушка очень рада, что станет полезной обществу и будет помогать детям с инвалидностью.
– Наша работа построена так, что многие услуги, которые способны оказывать люди с ограниченными возможностями, переданы в ведение НПО, – сказал Ж. Баубеков. – Эти лица заняты в реализации различных проектов, в частности, в работе служб «Социальное такси» и «Инватакси». Они также задействованы в адаптации детей с диагнозом ДЦП, с психоневрологическими отклонениями и нарушениями органов зрения и слуха. Основной наш работодатель для людей с ограниченными возможностями – ОЮЛ «Асар».
Ассоциация «Гражданский альянс Жамбылской области» искала преподавателей английского языка, веб-дизайна и системного администрирования, а также психолога и бухгалтера. По словам руководителя объединения Зайтжана Юлдашева, на одно место претендуют 8–12 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями. Отбор будет проводиться на конкурсной основе по итогам собеседования.
В результате ярмарки 783 человека получили направления на собеседование, в том числе в 91 случае принято предварительное решение взять соискателей на работу, в том числе 22 инвалида. Кроме того, 384 человека получили консультации специалистов по трудовому законодательству и мерам господдержки безработных.
– Проблема безработицы в регионе все еще имеет место, и для ее решения мы используем различные методы, – подчеркнул Жорабек Баубеков. – Вот, к примеру, в прошлом году мы должны были трудоустроить почти 19 тысяч человек. А в итоге работу нашли более 26 тысяч жителей области. В том числе немалая часть из них – через ярмарки вакансий, тем самым план был выполнен на 139%.