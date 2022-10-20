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Общество

Срок ареста хотят увеличить для домашних тиранов "со стажем" в Казахстане

В Казахстане намерены существенно ужесточить наказание для семейных дебоширов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Астане состоялся правовой форум «О проблемах профилактики бытового насилия».

В нем приняли участие представители судебных и правоохранительных органов, гражданского общества и офиса программ ОБСЕ в Астане, министры и депутаты, а также члены общественного совета при Министерстве внутренних дел. Посредством видеоконференцсвязи к мероприятию подключились активисты, сотрудники территориальных департаментов полиции и ведомственных вузов.

Семейно-бытовое насилие является одной из актуальных проблем современного общества. По данным МВД, с начала года в полицию поступило 100 тысяч сигналов о бытовом насилии. В большинстве из этих случаев полиция не смогла принять меры, так как потерпевшие отказывались от подачи заявлений. А без этого согласно действующему законодательству страж порядка не может привлечь нарушителей к ответственности. В итоге за 9 месяцев зарегистрировано 668 преступлений в этой сфере.

На форуме министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов озвучил выработанные по поручению главы государства меры по усилению борьбы с бытовым насилием.

«Первое – законодательно перейти с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Это позволит полиции начинать административное производство без заявления потерпевших. Окончательная правовая оценка будет даваться судом.

Второе – ужесточить требования к процедуре примирения сторон. Тем самым дебошир сможет примириться в суде только при первом совершении насилия, а при повторном данное право будет исключено.

Третье – усилить наказание по правонарушениям в семейно-бытовой сфере. В этих целях предлагается увеличить срок адмареста по повторным правонарушениям.

Четвертое – принятые на референдуме изменения в Конституцию дают возможность назначать общественные работы на основании постановления суда. Нами предложено заменить предупреждение на общественные работы. В настоящее время Министерством юстиции прорабатывается вопрос законодательной регламентации общественных работ.

Пятое – в Уголовный кодекс ввести квалифицирующий признак «в отношении лица, состоящего в семейно-бытовых отношениях» по наиболее распространенным преступлениям», – подробно разъяснил он.

Кроме того, министр призвал другие государственные органы, неправительственный сектор и общественность приложить усилия в решении данной проблемы, так как одними силовыми мерами искоренить это зло невозможно.

Участники форума также поделились своими мнениями и рекомендациями, определили приоритетные вопросы.

Депутат Мажилиса Парламента РК Ляззат Рамазанова, подробно изучившая предложенные МВД меры, отметила их возможную в действии эффективность.

«Со своей стороны готова поддержать всё, что здесь изложено: и по средней тяжести, и по истязаниям, и по общественным работам. Я думаю, эти механизмы необходимо внедрять. У нас пропал институт общественного порицания. Здесь я обращаюсь к гражданскому обществу: не только государственный орган должен этим заниматься, гражданское общество в первую очередь должно показать свою адекватную позицию», – подчеркнула депутат.

Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова в свою очередь отметила необходимость налаживания межведомственной координации.

«Полицейский не может эффективно выполнять роль психолога, не может выполнять эффективно роль социального работника. Это должны делать соответствующие структуры. Правоохранительные органы должны четко оценивать риски, когда есть вероятность повторения того или иного неправомерного действия», – говорит она.

По словам депутата Мажилиса Динары Закиевой, нужно выстроить целостную систему по реализации семейной политики, работе и оказанию помощи семьям в трудной жизненной ситуации, самое главное – обратить внимание на нерешенные социальные проблемы.

Участники форума были едины во мнении, что проблему бытового насилия нужно решать комплексно и очень важно работать с семьей.

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