Срок годности лекарств в космосе оказался дольше земного
Марат Манаспаев
Невесомость и космическая радиация не вредят лекарствам, показал проведенный на Международной космической станции опыт. Более того, некоторые из оставленных на МКС препаратов сохранили свои свойства даже по истечении установленного срока годности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Об этом рассказывается на страницах журнала The AAPS Journal, а коротко об исследовании сообщает издание Laboratory Equipment.
Хотя на МКС регулярно доставляют свежие лекарства, при любых пилотируемых полетах на дальние расстояния (к Марсу, прежде всего) это станет невозможным. В земных условиях лекарства постоянно портятся, причем свет, влажность и кислород ускоряют этот процесс. На борту МКС условия среды в целом более благоприятны для хранения медицинских препаратов, однако до недавнего момента никто не изучал, как они реагируют на уникальные для МКС факторы (невесомость и повышенный уровень радиации).
Вирджиния Уотринг (Virginia Wotring) и ее коллеги провели анализ девяти лекарств, которые вернули на Землю неиспользованными после 550 дней пребывания в космосе – это обезболивающие, средства от бессонницы, противоотечные средства, противодиарейный препарат и лекарства для повышения внимания и концентрации. Перед началом эксперимента вещества хранились на Земле несколько месяцев. Ученые подсчитали количество активных ингредиентов и продуктов разложения и оценили их согласно критериям фармакопеи США.
Оказалось, что почти все лекарства остались полностью годными к употреблению спустя пять – восемь месяцев после истечения срока годности. Только один препарат – средство от бессонницы – испортилось (спустя 11 месяцев после истечения срока годности). Необычных продуктов разложения в препаратах обнаружено не было.
Однако исследователи предупреждают, что их эксперимент является одиночным и полученные выводы нельзя автоматически экстраполировать на другие препараты и условия хранения. Кроме того, ученые призывают уделить особое внимание технологиям производства лекарств с учетом подготовки их для полета к Марсу.