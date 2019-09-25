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​Срок платить налог
Александр Вербинин

Срок уплаты физическими лицами налога на имущество и землю за 2018 год истекает 1 октября. В связи с этим налоговые органы используют различные каналы для уведомления налогоплательщиков о необходимос­ти совершения этих обязательных платежей.

С 19 сентября казахстанцам направляются соответствующие SMS-уведомления. В них указаны суммы налога на имущество и земельного налога, в которые включены: начисленные налоги за 2018 год, а также сумма недоимки и переплаты за предыдущие периоды, которая числится на лицевых счетах физического лица.

Сервис «SMS-рассылка» запущен в пилотном режиме в целях максимального охвата и своевременного оповещения физических лиц о налоговых обязательствах. Это стало возможным благодаря подсистеме «Местные налоги» информационной системы «Интегрированная база данных», которая была разработана Министерством финансов Республики Казахстан в рамках проекта «Реформирование налогового админист­рирования».

Как отмечает Комитет государственных доходов, несомненным плюсом SMS-оповещения является прак­тически стопроцентная гарантия моментальной доставки сообщения о налоговых обязательствах физическим лицам. Еще одно преимущество SMS-рассылок – большая аудитория, куда входят все пользователи мобильной связи, включая и владельцев обыч­ных кнопочных телефонов. Кроме того, физические лица могут получить уведомления через мобильное приложение своего банка.

Вместе с тем напоминания о необходимости уплаты налогов направлены казахстанцам в бумажной форме по почте через курьерскую службу поставщиков коммунальных услуг. Пользователям сервиса Комитета государственных доходов Министерства финансов Респуб­лики Казахстан «Кабинет налогоплательщика» уведомления направлены и в электронной форме.

Комитет напоминает, что уплатить налоги физические лица могут любым удобным способом: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах либо с помощью электронных сервисов на сайте www.kgd.gov.kz.

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