Фото: Kazpravda.kz
Общество
Срок выплат по уходу за ребенком хотят продлить в Казахстане
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане планируют продлить срок выплат по уходу за ребенком. Об этом сообщил Генеральный директор АО "Государственный фонд социального страхования" Нурсулу Кемел на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы предлагаем в рамках социального кодекса увеличение продолжительности выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. На данный момент этот вопрос находится на стадии обсуждения. В скором времени эти изменения будут оглашены", - сказала глава фонда.

Кроме того, Нурсулу Кемел рассказала, как сейчас в Казахстане обстоит дело с выплатами для неработающих женщин с детьми.

"Неработающие женщины получают из госбюджета - не с системы обязательного социального страхования, но размер зависит от очередности детей. От 18 тысяч тенге с лишним до 23 тысяч, в зависимости от очередности и количества детей. Неработающие женщины получают единовременное пособие в связи с рождением ребенка - 38 МРП - это более 110 тысяч. Это единовременная выплата, и также назначается всем родителям, вне зависимости от дохода", – сообщила спикер.

Также Нурсулу Кемел отметила, что действует принцип, имеет родитель доход или нет. Если не имеет, то в первую очередь всем гражданам после рождения ребенка в автоматическом режиме начисляется единовременное пособие на рождение ребенка.

"38 МРП за рождение первого, второго и третьего ребенка, и 63 МРП (более 150 тыс. тенге) - за рождение четвертого и более ребенка", - добавила гендиректор ГФСС.

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