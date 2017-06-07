Сроки астанинских переговоров по Сирии пока не определены - глава МИД РК

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Страны-гаранты пока не пришли к единому мнению насчет сроков проведения очередного раунда переговоров по Сирии в Астане. Об этом в кулуарах Мажилиса сообщил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад ранее сообщил, что очередной раунд переговоров по урегулированию сирийского кризиса состоится в Астане 12-13 июня.
"Страны-гаранты сообщили нам, что они продолжают интенсивные консультации по срокам, которые были предложены российской стороной на 12-13 июня. Пока они к окончательному общему мнению по срокам не пришли", – сообщил Абдрахманов журналистам.
Напомним, что четыре встречи по вопросам межсирийского урегулирования состоялись 23-25 января
, 15-16 февраля
, 14-15 марта
и 3-4 мая
.
Основным результатом переговоров стал подписанный в ходе четвертого раунда меморандум
о создании зон безопасности. Согласно ему любые боевые действия в зонах деэскалации на территории Сирии прекращены с 6 мая. Документ подписали страны-гаранты: Иран, Россия и Турция.